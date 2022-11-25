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鍾東錦喊話對手：辛苦了　徐定禎謝福弘不領情「要他面對司法」

▲▼鍾東錦23日在臉書發文「選舉已經走到尾聲，和解卻可以提早開始」，今天是競選最後一天，另2位候選人徐定禎和謝福弘似乎不太領情。。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲鍾東錦23日在臉書發文「選舉已經走到尾聲，和解卻可以提早開始」，今天是競選最後一天，另2位候選人徐定禎和謝福弘似乎不太領情。（圖／翻攝鍾東錦臉書）


記者蔡文淵／苗栗報導

今天是競選活動最後一天，針對苗栗縣長選戰，無黨籍的鍾東錦前天在臉書發文表示，選舉已經走到尾聲，和解卻可以提早開始，讓全台灣知道我們苗栗人，既有勇氣拿的起，也有柔情放得下。不過，另２位競爭對手徐定禎和謝福弘似乎不太領情，強調要回歸法律，並要鍾東錦面對司法。

鍾東錦在臉書發文表示：「投票前兩天，把握時間向選民敞開心扉，把我想做的一切說給你聽。老天爺對所有人都是公平的，忽大忽小的雨下了半天，不管任何陣營，大家想必都是溼著身子辛苦冒雨拜票，竭力衝刺，奮戰到底。現在說這句話也許太早，但還是想向各位對手說聲：辛苦了，大家，各陣營的團隊都辛苦了，一路走來的各候選人，您也都辛苦了。

鍾東錦強調「選舉已經走到尾聲，但和解卻可以提早開始。選情大致底定的現在，苗栗，需要凝聚出一個齊心協力的共好未來。不分黨派與族群，是我的承諾，也是所有候選人的共識，不管結果如何，２０２２的這場大選，因為有你們而精采。」他還說，精彩中有激情有淚水，各自也都為自己的理念做了完整的交代，有些感動我想留在選後說，但如果在最後兩天的街頭拜票中相遇了，若不嫌棄，希望可以握個手互相祝福，讓全台灣知道我們苗栗人，既有勇氣拿的起，也有柔情放得下。

針對這篇臉書發文，鍾東錦今天上午參加頭份大橋整修後通車典禮時受訪表示，今年的選舉過於激烈，不管是人身攻擊或事業方面的造謠、抹黑都比歷年嚴重，最後一天，大家都應趨於理性，選擇一位認真做事又有能力的人來領導苗栗縣。

謝福弘則對鍾東錦宣稱要「和解」表示，鍾東錦不但以前暴力犯罪、前科累累，後來經營砂石違法營業，又當白手套收錢護航掩埋場被檢察官偵辦，結果現在看可能選不上就對外說選舉要和解。而且鍾東錦和貓哥這些砂石集團甚至還資助過徐定禎選舉。而且他的砂石產業還有這麼多侵害苗栗民眾權益的違法行為，無論苗栗民眾能不能原諒，都請先面對司法調查。

徐定禎對鍾東錦「和解」之說表示，自己當選之後一定會化解選舉恩怨，但有逾越法律一定要照法律走，該查的還是要查，真相要讓鄉親知道，徐定禎說，選舉也許有政黨競爭、有派系的鬥爭，選後他一定不分藍綠，選舉恩怨可以撤告，但有關損害到他人格的部分，絕對不會撤告。

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