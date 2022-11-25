選前一日「回娘家」　柯志恩重返大港埔鼓壽宮祈福

▲選前一天，柯志恩與市議員黃紹庭、陳若翠以及許采蓁候選人，共同前往大港埔鼓壽宮參拜祈福。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（11/25）早在選前一天與市議員黃紹庭、陳若翠以及許采蓁候選人，共同前往大港埔鼓壽宮參拜祈福，為即將到來的選戰向媽祖祈求順利，也虔心祝福高雄平安向前走。柯志恩強調，希望眾神保佑國民黨籍的議員及候選人都可以高票當選，也期待明日會有好的結果。

柯志恩表示，鼓壽宮是自己在7/6入籍高雄後，首間參拜的廟宇，是此次高雄選戰的起點。如今在選戰的最後時刻，回到最初開始的地方，抱著「回娘家」的心情，誠心向媽祖報告，感謝選舉期間的庇佑與市民的肯定，期望市民鄉親能夠在明天選舉做出最明智的選擇，讓高雄的未來能夠有更好的選擇與改變。

柯志恩在廟方人員的引導下誠心參拜，鼓壽宮董事長蔡瑞彬也為柯志恩及在場的議員候選人高喊「凍蒜」，表達支持，並祝福他們都能夠高票當選。柯志恩說，這段期間就至少三訪鼓壽宮，感謝廟方一直以來堅定的支持，也希望自己能夠順利成為市民的靠山。

選戰轉瞬即逝，無論對手的放話與造謠，或是龐大的市政資源，柯志恩都持續一步一腳印，走訪大街小巷，用自己的理念與魅力，爭取市民的認同與鼓勵。