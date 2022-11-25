選前1天！拚連任回防員林、鹿港　彰化王惠美全力衝刺催票

▲縣長王惠美拚連任路口拜票掃街。（圖／競總提供，已送下一站）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰最後一天，彰化縣長候選人王惠美把握機會最後衝刺，25日拜票行程滿檔，一早先與縣議員候選人劉惠娟，一起至員林市中山路、莒光路和員林大道交叉口，站路口向通勤族問候道早安，此處是大員林生活圈北區最大路口，不少機車騎士停等、起步時，也不忘熱情揮手回應。

隨後王惠美拜票隊伍，在劉惠娟、凃俊任等議員候選人與鎮代候選人賴東位陪同下，到華成市場掃市場拜票，受到採買民眾熱情歡迎，還有婦女專程停下機車前來擁抱打氣。

尋求連任的王惠美專心於推展縣政工作，至11月15日才請假11天，全心投入選戰，16日起一連三天在全縣進行車隊遊行，接著26鄉鎮聯合競總的拜票部隊，利用晨昏至市區站路口、或前進傳統市場舉牌拜票，夜晚則前往夜市發文宣品，全力動員拜票。

選前最後一天，王惠美上午都在員林市拜票，並規劃在彰化、鹿港與員林車隊掃街，晚間則彰化、鹿港兩地跑，除了彰化市陽明公園主場有感恩音樂會請來歌手們現場演唱，鹿港場則將與鎮長候選人許志宏合體，在選前之夜晚會前，在家鄉聯合掃街徒步遊行。

王惠美呼籲支持者明天一定要站出來投票，你的一票決定彰化的未來，拜託大家全力支持縣長候選人1號王惠美，支持王惠美，彰化會更美！