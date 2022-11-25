大玩諧音梗！不敗女王盧秀燕選前之夜回本命區：市長只有媽媽好

▲不敗女王盧秀燕選前之夜回本命區高喊「市長只有媽媽好」。（圖／競選總部提供）



記者游瓊華／台中報導

最後夜戰！明天就要投票，台中市長盧秀燕今日白天無公開行程，唯一活動就是選前之夜大造勢，主題大玩諧音梗，改編兒歌《媽媽好》中唱的「世上只有媽媽好」，今天要與支持者高喊「市長只有媽媽好！」地點選在其本命區，北屯區太原路與和順路口，號召市民齊聚在原太原夜市空地，用行動支持盧秀燕，連任台中市長。

競總表示，今天選前之夜以音樂會形式舉辦，邀請歌手葉璦菱、曾心梅、江惠儀、吳淑敏等知名女性歌手輪番演出，晚會高潮將由市長盧秀燕帶領全場支持者嗨唱「天下媽媽都是一樣的」號召市民好朋友台中市長選3號，1126為盧秀燕去投票。晚會當中，國民黨也將進行六都連線，串連北中南，共同集氣，營造盧秀燕連任、議員全壘打的氣勢，晚會過程，也會全程在盧秀燕臉書直播。直播網址：https://www.facebook.com/LuShiowYen

面對低投票率恐不力選情，盧秀燕個人臉書昨天也釋出最後一支宣傳影片，當中主打提到，自己主政下的台中「建設更多、負債更少」，盧秀燕以財政支援建設、以建設培養財政，讓台中更有力量，也溫馨向支職者喊話「11月26日，回家投票吧，家鄉需要你、家人需要你、台中需要你、秀燕也需要你。」