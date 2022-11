C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

▲葡萄牙足球天王C羅。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

葡萄牙足球天王C羅在24日的賽事中,以12碼罰球破門,替葡萄牙拿下首分,最終以3比2擊敗迦納,他個人也一舉刷新6大世界盃紀錄,FIFA官方在賽後更在推特上直呼他應該「只存在於天上」。

Out of this world



Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd