　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

▲▼葡萄牙C羅。（圖／路透社）

▲葡萄牙足球天王C羅。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球天王C羅在24日的賽事中，以12碼罰球破門，替葡萄牙拿下首分，最終以3比2擊敗迦納，他個人也一舉刷新6大世界盃紀錄，FIFA官方在賽後更在推特上直呼他應該「只存在於天上」。

今年是C羅（Cristiano Ronaldo）第5次參加世界盃足球賽，且從2006年世界盃開始，每屆都有進球，成為史上首位連5屆都有射門得分的球員。此外，他在包含世界盃、歐洲杯的賽事上也都有斬獲，成為在連續10場國際大型賽事上都有得分的球員。

C羅在本場比賽結束後，保持國家隊進球數118顆、生涯進球數819顆的史上第一紀錄，同時7度獲選為世界盃單場最全球員。最後一項紀錄則是與對手梅西（Lionel Messi）一樣，兩人世界盃進球數都是6顆，但本場賽後C羅以7顆領先。

FIFA官方在賽後破天荒連發2條推特恭喜C羅，直呼他不屬於這個世界，應該只存在於天上，「C羅成為首位參加5屆世足的球員」。

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
詹皇跑去踢世足？　本人神回覆笑翻全網
劉樂妍愛犬死2隻「遺體放冰箱」！　封城夜宿高鐵
韋禮安「合照新婚妻」首曝光！　被環抱甜炸
內馬爾場邊爆哭！　隊醫：右腳踝遭「對手撞擊」
快訊／30字頭再現！　新台幣升1.37角觸及30.89元
魔獸強力隊友要來了！傳雲豹簽下超強得分王　今抵台
港姐冠軍爆成「性愛片女主角」！　本尊回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚悚影片曝！孕婦淪肉票「飆車逃亡」　失控輾斃路邊14歲少女

路透：俄烏阿布達比談判換囚　交換恢復俄氨氣出口

C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

日本失分瞬間驚現觀眾狂揮「太極旗」！　南韓網友直批國際之恥

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　馬路狂甩電臀舞只為救朋友

傳Apple有意收購英超曼聯　金額超過2158億

匈牙利總理：明年將批准芬蘭瑞典入北約

歐盟理事會主席將訪北京　官員透露台灣為重點議題

俄國南部小城驚傳槍擊案　兇嫌持獵槍「沿街開火」4人死亡

FTX破產！創辦人寫信曝「公司崩塌內幕」　向員工及客戶道歉

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

田慎節猛攻「南投性侵案」　 15分鐘轟：為什麼不能講

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

驚悚影片曝！孕婦淪肉票「飆車逃亡」　失控輾斃路邊14歲少女

路透：俄烏阿布達比談判換囚　交換恢復俄氨氣出口

C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

日本失分瞬間驚現觀眾狂揮「太極旗」！　南韓網友直批國際之恥

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　馬路狂甩電臀舞只為救朋友

傳Apple有意收購英超曼聯　金額超過2158億

匈牙利總理：明年將批准芬蘭瑞典入北約

歐盟理事會主席將訪北京　官員透露台灣為重點議題

俄國南部小城驚傳槍擊案　兇嫌持獵槍「沿街開火」4人死亡

FTX破產！創辦人寫信曝「公司崩塌內幕」　向員工及客戶道歉

傳衛福部要求官員出席造勢　陳時中：一無所悉「公務員自有分寸」

柯建銘轟「邪不勝正」！　蔣萬安：市民會用選票說誰正義誰邪惡

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

男星6億詐騙案驚爆出人命！　男子陳屍湖邊…生前曾訴苦「我是受害者」

3家純網銀爭取法人開戶！　3類法人有望開放

國民黨爆薛瑞元申請專利填「中國台灣」　柯建銘2兒在陸爽賺人民幣

詹皇缺席湖人比賽去踢世界盃賺外快？　本人神回覆笑翻全網

陳時中赴濟南教會「愛與和平」祈禱會　台獨教母金美齡現身

世足運彩「登不進卡爆」　球迷狂哀號！內行曝萬用1招：下注最快

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

國際熱門新聞

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

日本失分驚現太極旗！南韓網友批國際之恥

鐵板燒「噴火秀」出事　5歲童半臉燒黑脫皮

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　狂甩電臀舞

FTX破產　創辦人曝公司崩塌內幕

C羅破6大紀錄　FIFA：他只存在於天上

20秒擋4球！日門將：阻止射門是我存在意義

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

傳Apple有意收購英超曼聯　金額逾2158億

歐盟理事會主席將訪陸　台灣列議題

俄國小城傳槍擊案　兇嫌持獵槍沿街開火4死

匈牙利總理：明年將批准芬蘭瑞典入北約

精準命中日擊敗德！他預測南韓對烏拉圭平手

更多熱門

相關新聞

C羅鑽錶閃瞎眾人

C羅鑽錶閃瞎眾人

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）今天凌晨帶領球隊在世界盃足球賽登場，以3比2擊敗迦納，自己也以12碼罰球破門，傲視群雄創下6大紀錄，成為史上第1位連續5屆世界盃都進球的球員，在足球界神級地位無可撼動，他的生意頭腦一樣靈活精明，2013年創立的品牌CR7內褲賣翻，近日更與瑞士珠寶名錶品牌Jacob & Co推出百萬聯名錶，他當然選戴特製的鑽錶在世足賽亮相，閃瞎眾人。

內馬爾場邊爆哭　隊醫：右腳踝遭撞擊受傷

內馬爾場邊爆哭　隊醫：右腳踝遭撞擊受傷

熬夜看巴西場值了！「側掛金鉤」球迷超激動

熬夜看巴西場值了！「側掛金鉤」球迷超激動

公車撞Volvo雙方車損曝光　網：不愧是瑞典坦克

公車撞Volvo雙方車損曝光　網：不愧是瑞典坦克

破天荒！世足首度出現女裁判　她意外成「嬌點」

破天荒！世足首度出現女裁判　她意外成「嬌點」

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022葡萄牙世足Cristiano RonaldoC羅影音

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

快訊／C羅罰進12碼！葡萄牙1比0領先

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

張蘭「弟被砍16刀慘死」經歷遭起底！

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

夜市射氣球索5200　台南市府出手了

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面