公車追撞車頭全毀　Volvo彈飛9秒僅鈑金擦傷！網：不愧是瑞典坦克

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄左營23日凌晨發生一起車禍，一輛公車不慎追撞前方在等紅燈的Volvo休旅車，雙方駕駛都只受到輕傷，不過公車車頭凹陷且擋風玻璃碎裂，Volvo則只有輕微凹損，強烈的對比讓網友笑說「膽敢挑戰瑞典坦克」、「公車撞坦克」、「怎麼有坦克車啊」。

▲公車撞上Volvo休旅車，公車車頭受損嚴重，反而Volvo休旅車車尾輕微受損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友在臉書社團「臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」」分享一段車輛後方的行車紀錄器影片，可看到23日凌晨0時14分左右，一輛公車沒有減速，撞上正在等紅燈的Volvo，Volvo上的乘客驚嚇大喊「啊」，車輛也被撞擊往前滑行幾十公尺後才停下。

而公車擋風玻璃碎裂、保險桿損壞、車頭凹陷，對比之下Volvo僅有尾鈑金輕微受損，讓網友大讚紛紛留言Volvo不愧是瑞典坦克「鈑金完勝」、「Volvo的價值....就在這時候展現了」、「為什麼公車不相信瑞典坦克，需要親自測試」、「真的好硬公車都輸了」。

▲公車司機表示當時未注意到前方等停紅燈的自小客車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

左營分局指出，23日凌晨0時15分獲報左營大路及海德路路口有車禍，經查46歲劉姓公車司機不慎追撞前方正停紅燈30歲郭男的自小客車，造成雙方皆輕傷，不需就醫，公車上當時無乘客。警方表示，經酒測後雙方無酒駕。公車司機表示當時未注意到前方等停紅燈的自小客車。詳細肇事原因待警方釐清。