最強韓流來襲　黃偉哲宣布韓頂流天后宣美耶誕夜台南開唱

▲台南市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。（圖／台南市政府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府上週公布耶誕跨年全部演出陣容，來自台日韓近30組藝人卡司超強，討論熱度還在延燒，市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。

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2023台南好YOUNG耶誕跨年第三波卡司上週公佈，除了台灣的一王雙后炎亞綸、魏如萱、艾怡良等，還請來韓國新人氣男團EPEX，網路討論熱烈，網友紛紛在黃偉哲市長IG留言”這卡司太嗨了”、”台南人覺得好幸福”、”12月要嗨爆了”……，還有網友高喊”要回家了”，話題還在延燒，今<24日>市長黃偉哲宣布彩蛋，耶誕夜將邀請韓國頂流女神，前Wonder Girls成員宣美來台南演唱。

宣美2007年作為JPY女團Wonder Girls初始成員出道，2017年之後以個人名義推出單曲回歸樂壇，接連唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更是颳起一股「宣美旋風」，海內外都擁有廣大粉絲的宣美，不僅歌唱、舞蹈都備受肯定，還會創作，歌藝才華備受肯定。

這幾年宣美在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出的新單曲「Heart Burt」，在YouTube觀看次數已經突破5千萬次，並憑藉此單曲入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO。唱跳女神宣美舞台魅力十足，迷人的聲線和精湛的舞蹈動作，相當吸睛。每次回歸宣美總是有不同的造型風格，自2019年後，睽違三年這次應台南市政府邀請，耶誕夜將首次來台南開唱，勢將颳起一股宣美旋風。

台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

台南好Young耶誕跨年系列活動各場次資訊

12月3日 (六) 蕭壠魔法糖果屋 13:30-16:30

銀河谷音劇團、街頭藝人、闖關活動

12月4日 (日) 善糖甜蜜好時光 13:00-16:30

蘋果劇團、街頭藝人、闖關活動

12月10日 (六) 一起放風迎耶誕 13:00-16:30

小青蛙劇團、泡泡派對、餐車市集、街頭藝人、闖關活動

12月17日 (六) 南瀛草地音樂會 19:00-21:30 主持人：吳建恆

玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少

12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 19:00-22:00 主持人：吳建恆、徐瑋吟

宣美、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX、FRUITS ZIPPER、五堅情、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新