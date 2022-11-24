　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強韓流來襲　黃偉哲宣布韓頂流天后宣美耶誕夜台南開唱

▲台南市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。（圖／台南市政府提供，下同）

▲台南市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。（圖／台南市政府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府上週公布耶誕跨年全部演出陣容，來自台日韓近30組藝人卡司超強，討論熱度還在延燒，市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。

▲台南市長黃偉哲24日再度拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。（圖／台南市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023台南好YOUNG耶誕跨年第三波卡司上週公佈，除了台灣的一王雙后炎亞綸、魏如萱、艾怡良等，還請來韓國新人氣男團EPEX，網路討論熱烈，網友紛紛在黃偉哲市長IG留言”這卡司太嗨了”、”台南人覺得好幸福”、”12月要嗨爆了”……，還有網友高喊”要回家了”，話題還在延燒，今<24日>市長黃偉哲宣布彩蛋，耶誕夜將邀請韓國頂流女神，前Wonder Girls成員宣美來台南演唱。

宣美2007年作為JPY女團Wonder Girls初始成員出道，2017年之後以個人名義推出單曲回歸樂壇，接連唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更是颳起一股「宣美旋風」，海內外都擁有廣大粉絲的宣美，不僅歌唱、舞蹈都備受肯定，還會創作，歌藝才華備受肯定。

這幾年宣美在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出的新單曲「Heart Burt」，在YouTube觀看次數已經突破5千萬次，並憑藉此單曲入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO。唱跳女神宣美舞台魅力十足，迷人的聲線和精湛的舞蹈動作，相當吸睛。每次回歸宣美總是有不同的造型風格，自2019年後，睽違三年這次應台南市政府邀請，耶誕夜將首次來台南開唱，勢將颳起一股宣美旋風。

台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

台南好Young耶誕跨年系列活動各場次資訊
12月3日 (六) 蕭壠魔法糖果屋 13:30-16:30
銀河谷音劇團、街頭藝人、闖關活動

12月4日 (日) 善糖甜蜜好時光 13:00-16:30
蘋果劇團、街頭藝人、闖關活動

12月10日 (六) 一起放風迎耶誕 13:00-16:30
小青蛙劇團、泡泡派對、餐車市集、街頭藝人、闖關活動

12月17日 (六) 南瀛草地音樂會 19:00-21:30 主持人：吳建恆
玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少

12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 19:00-22:00 主持人：吳建恆、徐瑋吟
宣美、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希
炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX、FRUITS ZIPPER、五堅情、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／大S千萬床遭疑狸貓換太子！　經紀人還原真相
「台版N號房」出事了！版主抓外流　抓到女友約砲偷吃
高虹安音檔曝光！　對受害女助理稱：主任有教化可能
鐵板燒師傅「噴火秀」出事！　5歲童半臉燒黑
正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！　IG發聲
租屋妹「1人住電費破萬」！　室友回來住變1000多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓勵女學生主修理工科技　台科大奪世界科大聯盟學生競賽首獎

供貨不及「班班缺石斑」　陳吉仲：暫不考慮「石斑換白帶魚」

國小造句「只有…沒有…」！他只寫8字老師打勾　網笑：應該是用戶

決戰1126！朝野催票奏效　雙鐵訂票破50萬張「明湧首波返鄉潮」

最強韓流來襲　黃偉哲宣布韓頂流天后宣美耶誕夜台南開唱

快訊／東北風＋雨彈夾擊！北北基等「6縣市大雨特報」

新航「台北－新加坡航班」大幅增班　明年中恢復至疫情前運量

戶外口罩將鬆綁！跨年規範另行公布　羅一鈞：有必要才做管制

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

確診者禁投票「擬提行政訴訟」　莊人祥：依傳染病防治法禁外出

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

鼓勵女學生主修理工科技　台科大奪世界科大聯盟學生競賽首獎

供貨不及「班班缺石斑」　陳吉仲：暫不考慮「石斑換白帶魚」

國小造句「只有…沒有…」！他只寫8字老師打勾　網笑：應該是用戶

決戰1126！朝野催票奏效　雙鐵訂票破50萬張「明湧首波返鄉潮」

最強韓流來襲　黃偉哲宣布韓頂流天后宣美耶誕夜台南開唱

快訊／東北風＋雨彈夾擊！北北基等「6縣市大雨特報」

新航「台北－新加坡航班」大幅增班　明年中恢復至疫情前運量

戶外口罩將鬆綁！跨年規範另行公布　羅一鈞：有必要才做管制

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

確診者禁投票「擬提行政訴訟」　莊人祥：依傳染病防治法禁外出

威金斯不養生狂轟31分　勇士主場17分大破快艇

英國調查微軟收購動視暴雪案　意外揭露SONY打算2027年推出PS6

蟲蟲危機！全球男性精子質量大降5成　醫疾呼：啟動護蛋行動

「民進黨輸不代表台灣輸」！　國民黨團：下架綠才能給世界正確訊息

被謠傳「穩當選」台中市議員陷苦戰　急發5萬份搶救文宣

先探／台版晶片法　新神山產業供應鏈成型

大S千萬床遭疑狸貓換太子！　經紀人澄清還原事情真相

比大S更狠！　黛安娜分手查爾斯「放火燒了」王宮御用床墊

還在想要帶毛寶貝去哪放鬆嗎「2萬坪寵物友善樂園」親子毛孩一起同樂！

曾寶儀節目中失控淚崩　張小燕斥「要哭就回家」罵醒她

轎車逆向撞飛騎士「機殼瓦解」　各種事故畫面讓網嚇：超可怕

生活熱門新聞

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

年底「4星座」愛情事業兩得意！

新北女大生「下海當小姐」　校方回應

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

李敖神預言大汪戀結局「張蘭成關鍵」網驚：好準

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

更多熱門

相關新聞

台南請到大咖韓女星！宣美登台過聖誕節　同場還有原子少年

台南請到大咖韓女星！宣美登台過聖誕節　同場還有原子少年

「2023台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動於近日熱烈公布參與歌手，繼南韓新生代男團EPEX與日本人氣女團Fruits zipper將助陣跨年夜活動後，臺南市政府再度加碼大咖，24日將請到人氣天后宣美開唱，重量級歌手輪番上場，帶給粉絲又一波驚喜。

台南安平仇殺命案蔡秉逸、曾俊湳判無期徒刑

台南安平仇殺命案蔡秉逸、曾俊湳判無期徒刑

黃偉哲車隊台南海線掃街爭連任

黃偉哲車隊台南海線掃街爭連任

台南市勞工局校園巡迴列車啓動

台南市勞工局校園巡迴列車啓動

台南安平幫派仇殺2死　共犯二審改判無期

台南安平幫派仇殺2死　共犯二審改判無期

關鍵字：

韓流黃偉哲天后宣美耶誕夜台南開唱

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面