懶人包／什麼才是有效票？　投票日6大重點提醒

▲1126投票日注意事項，點圖可放大。（圖／記者皮心瑀製，下同）

記者皮心瑀／綜合報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）將於26日登場，《ETtoday新聞雲》特別整理當天包括出發前、在投票所內需注意的7大事項，幫助您順利為心目中理想的人投下神聖一票。

一、記得攜帶選舉3寶+1

此次大選投票時間為26日上午8點起至下午4點為止。出門投票前，請務必檢查是否攜帶選舉三寶，也就是身分證、投票通知單及印章，而由於防疫規定，還需佩戴口罩。

根據中選會規定，若遺失投票通知單仍可投票，但須清楚自己的投票權人名冊號次及投票地點，以免造成選務困擾，相關資訊民眾可自行上網查詢。

另外，印章的部分也建議自行攜帶，但要是真的忘記，也可以簽名替代。

二、配合防疫規定

由於疫情關係，今年投票前民眾須測量體溫、用酒精消毒，並暫時脫下口罩讓選務人員確認身分。根據中選會規畫，選民一律都要佩戴口罩進入投票所，對於未佩戴口罩之選民，投票所工作人員得主動提醒及勸導，如經勸導仍不願佩戴口罩進入投票所者，投開票所警衛人員應協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉（鎮、市、區）選務作業中心，層轉直轄市、縣（市）選舉委員會函送直轄市、縣（市）政府衛生局依法處理。

值得注意的是，確診者不可外出投票。

三、確認自己的選票張數無誤

►直轄市、省轄市領3+1張選票

居住在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市的選民，會拿到市長、市議員、里長共3張選票，與1張「18歲公民權」修憲案複決公投票，因此共4張選票。

►13縣領5+1張選票

居住在新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣的選民，將拿到縣長、縣議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）代表、村（里）長5張選票，加上1張「18歲公民權」修憲案複決公投票，共6張選票。

►直轄市山地原住民區領5+1張選票

直轄市山地原住民區包含新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、高雄市茂林區，除了市長、市議員、里長3張選票，還有直轄市山地原住民區長和區代表2張選票，共5張選票」，再加1張「18歲公民權」修憲案複決公投票，共6張選票。

▲憲法修正案公民複決第1案公投票式樣。（圖／中選會提供）

四、怎樣蓋才算有效票？

根據中選會的有效票與無效票之認定圖例，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票。

無效票的部分，在選票上出現同時圈選兩組或兩個候選人或政黨以上者，還有，若選舉章蓋的位置跑出格子，又同時壓線蓋到兩個候選人的框線，無法辨識投給誰也算；其他像是拿私章蓋票、手印蓋票、在選票上簽名、塗改，或選票上同時出現選舉章跟其他圖示，都會被判別為無效票。

五、不得有助選行為

依規定，投票日不得從事競選、助選活動，違反者，依同法第110條規定，處新臺幣50萬元以上5百萬元以下罰鍰，另投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾之情事，經令其退出而不退出者，也須負刑事責任。中選會已認定，若選民所佩戴的口罩有可辨識的候選人標識或符號，就會觸法，因此須特別留意。

六、禁帶手機入投票所

依規定，不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，觸法者可能會判處一年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣3萬元以下罰金，但已關閉電源之行動裝置不在此限。