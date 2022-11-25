陳其邁難分身！酷兒陳政通登板救援　輔選鳳山候選人蘇志榮

▲陳其邁的兒子陳政通(右)在選前倒數第二天幫鳳山市議員候選人蘇致榮輔選 。（圖／蘇致榮辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁被外界稱為本次大選最強母雞，除了衝南衝北替民進黨籍的縣市長輔選外，陳其邁也特地為同黨提名新人及非現任之議員候選人拉抬聲勢，更參與台灣基進的聯合造勢，以力求議會過半。但陳其邁自身行程滿檔，於是鮮少露面的太太吳虹、兒子陳政通，以及好兄弟滅火器主唱楊大正、分身陳小邁全面出動，替議員候選人輔選，以力拚議會過半，盼協助陳其邁未來施政。

而現職為執業醫師的吳虹，過去只在陳其邁競選時現身，這次接連陪同基進左營楠梓議員候選人陳子瑜、民進黨前鎮小港議員候選人黃雍琇進行市場、車隊掃街；而兒子陳政通更在今（24）晚獻出自身的首次輔選行程，陪同民進黨的鳳山議員候選人蘇致榮車隊掃街。

不僅陳其邁全家出動，連好兄弟楊大正都撩下去輔選，將在明（25）晚選前之夜獻唱的他，在上台演出之前，也將再次陪同基進的鳳山議員候選人李雨蓁車隊掃街。楊大正也在本次九合一大選獻出首次車掃，同樣是替李雨蓁輔選，他強調鳳山本土派就差李雨蓁這1席就能全上，是議會過半的關鍵力量，更能呈現本土多元的民主樣貌。

▲陳其邁的兒子陳政通在選前倒數第二天幫鳳山市議員候選人蘇致榮輔選 。（圖／蘇致榮辦公室提供）

▲鳳山區議員候選人李雨蓁跟藝人楊大正掃街 。（圖／李雨蓁辦公室提供）

居住地在左營楠梓的陳其邁，也在上週拉抬民進黨當區所提名的唯一新人黃偵琳時，將分身「陳小邁」派駐黃偵琳的競選總部，當他的分身來陪同黃偵琳掃街拜票，希望她能夠順利當選。而今日陳其邁再次陪同黃偵琳車隊掃街，重點拉抬選情危急的黃偵琳，陳其邁更強調：「每個人多拉幾票，民進黨候選人就能順利當選」

議會是否過半，是未來市長推動市政工作順暢與否的關鍵，陳其邁除了爭取自身連任外，議會過半更是本次選戰重點目標；但自身行程緊湊難免分身乏術，而老婆、兒子、兄弟、分身全數出動，就希望能替陳其邁分憂解勞、力拚議會過半。