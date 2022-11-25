台北市選前之夜3方陣容公開！　史上最大舞台對決「大選勝地」

記者黃翊婷／綜合報導

明天（26日）就是九合一大選投票日，各陣營把握最後黃金24小時衝刺。國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚選在前台泥松山廠舉辦選前之夜；民進黨台北市長候選人陳時中選在競選總部舉辦造勢晚會；無黨籍台北市長候選人黃珊珊則選在台北市政府前方廣場進行最後衝刺。

▲蔣萬安冒雨隨著車隊掃街拜票。（圖／記者屠惠剛攝）

● 蔣萬安

蔣萬安在臉書PO文公布，25日選前之夜的造勢晚會舉辦地點選在前台泥松山廠，位於台北市信義區基隆路一段旁邊的空地（1.9公頃），預計晚間6點開放入場、晚間7點開場，「經過這段時間的奮戰，台北隊終於到了決戰時刻！這一次，我們要建立城市的美好願景，也要贏回久違的公平正義。我相信，台北這座城市值得我們寄予厚望！」

▲蔣萬安「奮戰勝選之夜」造勢晚會號稱擁有史上最大的舞台。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

蔣萬安這次的造勢晚會號稱擁有史上最大、最長的舞台，預估到場人數可達到3、4萬人，至於到時候會有哪些「大咖」到場輔選，除了國民黨主席朱立倫之外，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等人都有受到邀請。

▲陳時中向民眾揮手致意。（圖／記者屠惠剛攝）

● 陳時中

陳時中陣營的選前之夜造勢晚會將在北平東路的競選總部舉辦，晚間6點30分報到、晚間7點開場，總統蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都會到場力挺。此外，還有董事長樂團、無雙樂團、音樂人陳明章、王俊傑等人的演出。

▲陳時中選前之夜的造勢晚會還有樂團表演。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

陳時中表示，原本想選在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，但國民黨搶下周邊全部路權，基於交通與安全等因素考量，最終決定選在民進黨的「勝地」，這裡同時也是蔡英文2016、2020年總統大選的競選總部所在地，「這個地點更具標誌性意義，也更有福氣」。

▲黃珊珊與柯文哲一同掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

● 黃珊珊

黃珊珊選前之夜的造勢晚會同樣選在台北市信義區，地點位於台北市政府前方的廣場，預計晚間6點開放進場、晚間7點開始。黃珊珊主打口號「捍衛新價值，擺脫舊勢力」，希望選民放下意識形態，「站出來告訴藍綠，台北的改革不可以再回頭！」

▲黃珊珊主打「捍衛新價值，擺脫舊勢力」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

目前已知台北市長、民眾黨主席柯文哲將會到場輔選，前時代力量立委黃國昌、內政部前部長李鴻源等人也有可能現身力挺，而親民黨主席宋楚瑜雖然也有受到邀請，但出席的可能性不高。