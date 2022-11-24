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涉大陸資金賄選　莆仙同鄉會成員依《反滲透法》移送北檢

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市莆仙同鄉會成員潘進東涉嫌違反《反滲透法》遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調單位偵辦「共和黨」主席周克琦，涉嫌為台北市特定市長、市議員候選人賄選案，發現有大陸資金流入台灣，為特定候選人競選，涉嫌違反《反滲透法》相關規定，台北地檢署24日指揮調查局兵分4路，搜索並約談涉案的台北市莆仙同鄉會成員潘進東等3人到案，並在晚間陸續移送北檢由檢察官複訊，其中莆仙同鄉會理事朱俊源訊後被諭令5萬元交保，限制出境出海。

台北地檢署11日發動首波約談，調查身兼「第三勢力333政黨聯盟」主席的周克琦，涉嫌在9月到10月間，以舉辦餐會、發放走路工等方式，為特定候選人賄選，周克琦當天被檢察官依違反《選罷法》，諭令10萬元交保，周一度拒保遭聲押，經法院裁定改以5萬交保候傳。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲莆仙同鄉會理事朱俊源訊後以5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調根據首波搜索扣得證物勾稽，發現首波約談後10萬元交保的潘進東，疑似收受來自大陸資金，協助共和黨從事選舉活動，涉嫌違反《反滲透法》第四條，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條或公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。」因此再次約談潘進東，連同莆仙同鄉會理事朱俊源等共3人到案，以釐清案情。

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