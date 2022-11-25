陳其邁重現經典畫面「人體衝浪」催喊：回家投票

▲陳其邁選前倒數「終極任務」解鎖，重現人體衝浪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁線上直播一曲「紅豆」技驚四座，日前在網路上掀起熱烈討論之後，24日晚間在鳳山區的車隊掃街，競選團隊再接再厲推出終極任務邀請網友一起來解鎖，在線上網友的熱情相挺之下，按讚次數6000次的任務很快達標，當陳其邁的「正面人體衝浪」影像出現在直播上，也為線上直播帶起了最高潮。

2018年陳其邁落選後，獨立樂團滅火器在同年底舉辦的演唱會，特別邀請了陳其邁，還有演唱陳其邁當年競選主題曲《咱上愛的所在》的歌手林宗興擔任演唱會嘉賓，當天陳其邁在現場觀眾的鼓動下，體驗了人生第一次的「人體衝浪」，當時的影像紀錄被團隊擷取下來，作為這次線上直播的終極任務，也象徵著他經歷了風風雨雨，挺過大風大浪，是能夠帶領高雄繼續前進的男人。

▲陳其邁選前倒數最後2天，民眾熱情支持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友在看到陳其邁人體衝浪的影像後，紛紛留言表示「為啥要正面朝下！」、「不愧是靈魂系的搖滾歌手！」、「看到笑到停不下來」、「我不尷尬，尷尬的就是別人」、「竟然正面衝浪！」也有參與過那場演唱會的網友留言「好懷念的場景，那天我也在場，好像是十二月底滅火器演唱會。」這段影像也帶起直播上觀眾的熱烈討論，掀起當晚的最高潮。

今晚在鳳山的車隊掃街還有亮點，除了鳳山立委許智傑，黨籍議員林智鴻、陳慧文、張漢忠還有新人蘇致榮以外，無黨籍議員黃捷和陳其邁的兒子現身掃街車隊一起向民眾來拜票。

▲陳其邁選前倒數最後2天，民眾熱情支持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁在車隊掃街時也拿出手舉牌「不回來嗎？就4缺你這票」喊話網友回家投票，並向市民朋友發出邀請，邀請大家在25日晚上7點齊聚捷運鳳山西站旁空地，參加他的選前之夜，並透露會邀請2018年和2020年競選主題曲的演唱者林宗興、滅火器樂團作為嘉賓，期待和市民一起嗨翻鳳山。