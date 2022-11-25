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新竹市選前之夜！高虹安未曝郭台銘動向　林耕仁、沈慧虹辦遊行

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選進入倒數黃金24小時，六都之外最受矚目的新竹市長選戰，各陣營也把握最後機會衝刺。國民黨新竹市長候選人林耕仁的勝利之夜遊行選在天公壇集合；民進黨新竹市長候選人沈慧虹選在競選總部舉行大遊行；民眾黨新竹市長候選人高虹安則是選在孔廟前方廣場辦造勢晚會，至於鴻海創辦人郭台銘是否到場輔選，目前仍不確定。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲林耕仁舉辦勝利之夜大遊行。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁）

● 林耕仁

林耕仁的選前之夜選擇舉辦「勝利之夜大遊行」，下午5點在天公壇集合出發，預計走到新竹市政府。林耕仁也在臉書PO文喊話，「新竹人只要團結，最後一定會迎來屬於我們的勝利！」

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲沈慧虹舉辦選前之夜大遊行。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

● 沈慧虹

沈慧虹的選前之夜同樣也選擇舉辦大遊行，晚間6點於演藝路競選總部集合出發，途經北大路、北門街、東門街、復興路、文昌街，轉進東門圓環，再從中正路回到演藝路。沈慧虹還號召支持者們一起穿上「光榮黃」的配件，「邀請大家跟我們堅定腳步，走完最後一哩路，一起迎接勝利！」

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲高虹安的造勢晚會邀請藝人演唱。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

● 高虹安

高虹安的選前之夜選擇在孔廟前方廣場舉辦造勢晚會，當晚還設有「找安夜市」，預計晚間6點開放入場、晚間6點30分正式開始。至於外界關注鴻海創辦人郭台銘是否會為昔日子弟兵站台輔選，高虹安團隊並未鬆口。

▼林耕仁與新竹市議員候選人蕭志潔、吳旭豐一同拜票。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▼沈慧虹冒雨隨車隊掃街。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▼高虹安車隊香山掃街。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

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