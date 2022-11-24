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未署名黑函攻擊鄭市長團隊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦

▲▼ 未署名黑函攻擊鄭市長團隊　鄭運鵬總部譴責不法並已報警偵辦 。（圖／鄭運鵬競選辦公室）

▲針對未署名黑函攻擊鄭市長團隊，鄭運鵬總部已報警偵辦。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

桃園市多處行政區住家及里長，今（24日）收到抹黑桃園市長鄭文燦及市府團隊成員的黑函，傳單未署名並意圖在投票前夕影響選情明顯。桃園市長候選人鄭運鵬競選總部委任律師，今晚緊急向市警局桃園分局報案，亦有收到黑函的民眾主動向大園分局報警，依違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，由檢警啟動調查。

鄭運鵬總部發言人黃韋鈞說，總部主委鄭文燦及鄭運鵬團隊嚴厲譴責對手違法散發黑函惡行，除請檢警依法查辦，也呼籲選民協助調查不法。黃韋鈞說，依公職人員選舉罷免法第52條第1項規定，「印發以文字、圖畫從事競選之宣傳品，應親自簽名」。同法104條規定，「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」

黃韋鈞說，依中選會及法務部相關作業，針對選舉未署名黑函，檢警可依法啟動偵辦並查扣傳單證物，阻卻犯罪進行。

黃韋鈞表示，對手陣營近日鋪天蓋地透過記者會、社群、民代及側翼等各種管道，抹黑鄭文燦市長及鄭運鵬，幾乎已到喪心病狂的程度。對手再次散播黑函，內容攻擊鄭文燦市長及市府團隊，言詞粗鄙且不符事實，這種違反社會善良及法治的選舉手段，令人想起四年前高雄市的選舉也是用抹黑當時執政市府團隊的模式。

他說，競選總部除第一時間採取法律行動，也呼籲選民要齊心團結，透過行動和選票嚴懲敗壞選風、傷害民主的行為。

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