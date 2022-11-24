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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中黃金周造勢穩固基本盤　他曝反效果：激起藍支持者危機意識

▲▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數48小時，北市選情仍呈現膠著狀態，對此，資深媒體人尚毅夫24日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時分析，民進黨台北市長候選人陳時中在黃金周的造勢非常成功，但反而可能激起藍營擔憂感，讓棄保效應擴大。

對於台北市選情，尚毅夫分析，台北市過去是正三角形，因為主要的3位候選人實力相當，但藍綠對峙情勢一拉高就會變成等腰三角形，到最後又變不規則三角形，而8月份陳時中參選，一開始策略跟戰略都很好，但9月後因為馬桶宣傳影片、周玉蔻、疫苗等爭議導致選情一路下滑。

尚毅夫指出，先前慈濟執行長出面說陳時中擋疫苗、加上日本開放旅遊，打高端的民眾要前往得自費PCR，導致疫苗影響選戰的效應被拉到最高，因此疫苗掀起的兩次大波浪都不是由國民黨發起，但疫苗問題也使陳時中一直陷於選舉不利的因素之中。

尚毅夫分析，陳時中的指揮官與市長候選人形象互相糾纏，而陳時中仇恨值又比較高，等同被大石頭壓住，票源拓展萎縮，現在陳時中走到這步，就是要力拼基本盤以及不犯錯。

尚毅夫表示，例如國民黨候選人蔣萬安沒什麼大動作，也沒什麼選舉作為，唯一在做的，就是盡量不犯錯，選前黃金周的造勢，可以看到陳時中活動非常成功，看起來現場人山人海，無黨籍候選人黃珊珊的活動也有上萬人，但蔣萬安卻沒有。

尚毅夫進一步分析，當民進黨造勢越成功，反倒可能激起藍營擔憂感，若藍營產生擔憂感，那棄保效應可能會加大，例如2020年總統大選，韓國瑜在選前之夜的前一天凱道氣勢非常嚇人，把綠營支持者全部嚇翻，所以整個情勢會有作用力與反作用力的問題，所以當一方氣勢高漲時，就會導致棄保效應擴大。

尚毅夫認為，棄保效應不是有沒有的問題，而是棄保效應是大還小，且最後一定還是會發生，然而現在無法公布民調，如果陳時中跟蔣萬安兩人逼很近，棄保效應就會成為勝負關鍵。

至於投票率，尚毅夫說，根據長期觀察，綠營投票率經常大過藍營，所以催基本盤的過程中，雙方都會進行動員，但關鍵因素在中間選民，不過碰上這次選情冷，要考慮到是否會投票，若中間選民投票率低，那基本盤就會相對重要。

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