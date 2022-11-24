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苗栗選前最後衝刺　白天車掃拚場　晚間晚會催票

▲▼選前最後２天，苗栗縣長３位主要候選人白天都安排車隊掃街衝刺，晚間則安排造勢晚會催票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲選前最後２天，苗栗縣長３位主要候選人白天都安排車隊掃街衝刺，晚間則安排造勢晚會催票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

選前倒數2天，苗栗縣長選舉3個主要候選人白天都安排以車隊掃街拜票方式，做最後衝刺，晚間則分別安排徒步掃街或晚會方式做最後催票，明天選前之夜3組候選人則都各有安排音樂會或大型造勢活動。

民進黨縣長候選人徐定禎競選總部將於今(24)日晚上，在頭份建國夜市舉辦一場「集中選票 迎向新苗栗」團結之夜，除了各候選人上台致意之外，也請到楊長鎮、鄭麗君、葉菊蘭等大咖助講，壓軸將請到副總統賴清德及總統蔡英文親臨鼓勵，這將是投票前民進黨在苗栗最大場的造勢活動。

25日選前之夜徐定禎競選總部將舉辦「守護苗栗 平安夜音樂會」，會邀請多位實力派唱將與金曲天王現場演唱。徐定禎說，選戰激情將告一段落，守護家鄉、改變苗栗的初心永不改變，邀請大家一起來享受音樂的美好，一起走完苗栗政黨輪替的最後一里路。

國民黨提名縣長候選人謝福弘24日上午安排在造橋鄉、後龍鎮以車隊方式造勢，下午在竹南先以車隊方式造勢，晚上則安排竹南市區徒步拜票方式，和選民近距離得接觸。

選前最後一天25日，謝福弘上午安排公館鄉、頭屋鄉小型車隊造勢，下午先以車隊繞行苗栗市造勢，再由前縣長傅學鵬及苗栗市長邱鎮軍陪同，以徒步方式在苗栗市區拜票；傍晚，則由馬英九及劉政鴻、傅學鵬2位前縣長陪同，先以車隊繞行苗栗市區拜票，再回到競選總部舉辦選前之夜造勢活動。

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦最後2天的競選活動，白天都安排各鄉鎮的車隊繞行拜票活動，24日傍晚5點開始，將在竹南運動公園舉辦團結造勢大會，請到唯一的大咖來賓是徐耀昌縣長，晚會預計7點半結束。

而選前最後一天，鍾東錦競選總部白天依舊安排車隊繞行拜票，下午4點開始，在苗栗市競選總部再辦一場團結造勢大會，最大咖的來賓還是徐耀昌。

▲▼選前最後２天，苗栗縣長３位主要候選人白天都安排車隊掃街衝刺，晚間則安排造勢晚會催票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼選前最後２天，苗栗縣長３位主要候選人白天都安排車隊掃街衝刺，晚間則安排造勢晚會催票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼謝福弘車掃。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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