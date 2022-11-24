3女神罕見同框！嘉義超兇候選人合體雞排妹　竟捕獲野生市長黃敏惠

▲嘉義市長黃敏惠、藝人鄭家純、嘉義市議員參選人Molly翎熹罕見同框。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義市東區議員參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹受PTT名人「小商人」邀請，挺身改名參選，近日發表政見再添話題。今晚，翎熹不僅合體藝人「雞排妹」鄭家純，還意外捕獲來買晚餐的嘉義市長黃敏惠，3人罕見同框，讓群眾感到新奇。

翎熹24日晚間邀請鄭家純品嘗林聰明沙鍋魚頭、雞肉飯及豆花等美食，並向沿途選民拜票。2人一現身，高人氣立刻就吸引民眾圍觀、拍照。不久後，國民黨嘉義市長黃敏惠意外到場，與2人共進晚餐，並介紹嘉義市美食，3人罕見同框。

事後，翎熹在臉書分享3人合影，「和家純來林聰明砂鍋魚頭，真的好好吃，很幸運的遇到市長，邀請市長等等和我們一起來走文化路走走」。鄭家純也貼出合照，「顏色不分藍綠，支持性專區顏色田慎節！」

小商人在臉書透露，剛剛突然看到黃敏惠跑去公明路米苔目買晚餐，「她天真的以為戴口罩就沒人認得出來她，但既然都被我們堵到了，就邀請黃市長來介紹一下嘉義美食，加減帶兩位逛一下文化路！」

小商人說，之前有一次因不可抗力因素，放鳥了鄭家純的直播，為了謝罪，所以委託「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」帶對方到嘉義市中正路吃林聰明砂鍋魚頭，然後走走文化路，介紹一下文化路美食，也順便佛系掃街、買宵夜。

▼雞排妹在臉書發文感謝翎熹，「黃敏惠、阿純，真的是不分藍綠支持Molly翎熹啦！」（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

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