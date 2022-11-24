力挺周佳琪！韓國瑜送「8個字」來催票　力拚為屏東市守住藍天

▲高雄市前市長韓國瑜南下屏東，力挺屏東市長候選人周佳琪 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市前市長韓國瑜今(24)日傍晚到屏東市長候選人周佳琪競選總部。韓國瑜表示，周佳琪是國民黨最有戰力的新世代，要為國民黨固守屏東市的一片藍天，他今天到此，就是要為周佳琪催票，他並以「用心問政，柔情服務」八字贈送給周佳琪，請屏東市的鄉親好朋友，11月26日站出來投票，堅定支持周佳琪。

韓國瑜今晚來到屏東參加屏東縣長候選人蘇清泉的造勢晚會，晚會前先到周佳琪競選總部，表達對周佳琪的力挺支持，許多市民朋友聽聞韓國瑜來訪，紛紛湧入周佳琪競選總部，想一睹韓總的風采。周佳琪與屏東市的縣議員候選人曾義雄、唐玉琴、陳揚、蘇資婷等人一起迎接韓國瑜市長。

表達堅定支持周佳琪，韓國瑜指出，國民黨提名這位新世代的女性候選人，要為屏東市帶來耳目一新的氣象。周佳琪是一位愛心的候選人，正是現在屏東市所需要的。屏東市有20萬人口，其中有許多弱勢族群，需要有愛心的周佳祈支持他們，他以「用心問政，柔情服務」八個字贈送給周佳琪，相信周佳琪當選市長，進入屏東市公所，會主動協助弱勢，照顧所有的市民朋友，讓屏東更好、更不一樣。

韓國瑜說，周佳琪這次參選以來，受到許多委屈與扭曲，抹黑造謠，她是一位堅強的候選人。他今天來此，就是要為周佳琪催票，呼籲屏東市民11月26日要出來投票，把周佳琪送進屏東市公所，為屏東市民爭取最大的福祉。