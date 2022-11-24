決戰最後48小時！張善政南區車隊掃街　正副總統幫鄭運鵬催票

▲國民黨主席朱立倫今（24）日冒雨陪同張善政在中壢地區車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數48小時，桃園藍綠兩黨市長候選人24日不約而同都以車隊掃街方式爭取選民支持，張善政在黨主席朱立倫等人陪同下，冒著大雨沿中壢與內壢地區大街小巷拜票，希望爭取南區最大票倉選民支持；鄭運鵬下午則在龜山、蘆竹地區掃街，晚間還有副總統賴清德在北區競總幫忙催票，晚間在八德區則有蔡英文總統出席勝選晚會，呼籲選民集中選票支持，以延續鄭文燦市長八年好政績。

▲ 國民黨主席朱立倫陪同張善政在中壢地區車隊掃街。（圖／張善政競辦提供）

九合一選舉最後2天，國民黨市長候選人張善政一早冒著滂沱大雨以車隊遊行方式掃街拜票，在主席朱立倫、議長邱奕勝與立委魯明哲陪同下針對藍營大票倉中壢地區掃街，上午先從內壢的自立社區出發，沿著內壢地區大街小巷掃街拜票，沿途都有不少市民撐著雨傘、拿著小國旗迎接。

▲ 朱立倫冒雨陪同張善政在中壢地區車隊掃街拜票，支持者舉著小國旗迎接。（圖／張善政競辦提供）

下午，張善政等人則在桃園南區競選總部出發，沿著中壢市區、中壢車站與舊市區等掃街拜票，儘管雨勢不小，但絲毫沒有降低支持選民歡迎的熱情。

▲桃園市長鄭文燦冒雨陪同鄭運鵬張善政在蘆竹、龜山地區以車隊掃街拜票。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬陣營今天一早到台北市參加「黨團力挺北桃建設」、「時來運轉，中央地方同心共好」記者會，隨後進行車隊掃街拜票，下午則返回桃園市，在市長鄭文燦、立委賴品妤、蘇巧慧與鄭朝方等人陪同下從龍潭開始車隊掃街，隨後還從蘆竹、龜山地區拜票，沿途雖然冒著細雨，但市民支持熱情不減，紛紛走出家門向鄭運鵬揮手致意還有民眾放鞭炮、舉旗幟迎接，還有熱心民眾送上補給品，希望鄭運鵬、鄭文燦市長保重身體，以迎接後天的勝選。

▲桃園市長候選人鄭運鵬在市長鄭文燦、立委賴品妤等人陪同下冒雨以車隊掃街拜票。（圖／鄭運鵬競辦提供）

傍晚五時許，副總統賴清德到鄭運鵬北區競選總部參加催票記者會，賴清德讚許桃園在市長鄭文燦主政下，八年來的政績有目共睹，值得市民未來八年繼續支持鄭運鵬延續好政績。隨後鄭運鵬親自撥打電話給支持選民，希望能幫忙固票、拉票與催票，鼓勵市民後天一定出門投票，當然希望支持鄭運鵬能繼續延續鄭文燦市長的好政績。

▲副總統賴清德今（24）日出席鄭運鵬北區競選總部催票記者會，籲請市民後天幫忙催票、固票與拉票。（圖／記者沈繼昌攝）

晚間7時許，蔡英文總統出席在八德區三元宮旁廣場的「延續五星光榮 八德勝選晚會」，為鄭運鵬加油打氣，更呼籲市民鄉親後天一定要出門投票支持鄭運鵬，延續鄭文燦市長在桃園八年的好政績，鄭運鵬一定會高票當選，繼續為桃園推動鐵路地下化、捷運軌道建設等重大建設，提供桃園市民更便利的未來，讓桃園繼續進步。

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