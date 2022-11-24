選情冷重創投票率　盧秀燕2天光速掃完28區...籲選民踴躍投票

▲選情冷重創投票率，盧秀燕2天掃完台中28區呼籲選民「出來投票」。（圖／盧秀燕競總提供）



記者游瓊華／台中報導

九合一大選將登場，各陣營上緊發條，為選情奮力衝刺。國民黨台中市長候選人盧秀燕昨（23）日起連兩天車隊掃街，2天內狂掃台中28個行政區。面對外界預期，今年投票率恐不到65%，將衝擊選情膠著縣市，盧秀燕表示，投票目的是選賢與能，更是關係到台中未來發展，鼓勵市民朋友與全國民眾，週六踴躍投票。

▲盧秀燕2天內光速掃完台中28個行政區，呼籲選民1126出來投票。（圖／盧秀燕競總提供）



外界認為，藍營意識到選情有變化，所以最後關頭狂打陸戰，對此，盧秀燕表示，歷經九次大選，都是按照既有節奏進行。不同階段有不同選舉方式，最後衝刺期間，選區比較大的候選人需要以車隊掃街方式進行，這在台灣選舉是常見的選舉行程安排與策略。

盧秀燕表示，中部地區經常是風和日麗，但這兩天天氣不太穩定，一會下雨、一會放晴，多少影響車隊行程，不過掃街過程中，沿路都有看到市民家人即使冒雨也出來為她加油，讓她感動。

此外，盧秀燕也提到，大家普遍感受今年的選情似乎比較冷，這不是台中單一情況，而且全台普遍現象，影響因素很多，例如近期天氣比較不穩定，也有可能民眾厭倦選舉過程中的政治口水及負面選戰等，但她呼籲選舉每一票都很珍貴，每一票都會影響城市與國家發展，鼓勵台中市民朋友與全國民眾一定要踴躍投票。