雲林鄉親挺身　抗議「雲林旅北同鄉會」遭刻意政治操作

▲選舉本來就是場公平公正的競賽，不應流於惡質的造謠抹黑。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林同鄉會總會長李景雄、雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉與台北市雲林同鄉會榮譽總幹事王鎮平等雲林同鄉會重量級人士，今天紛紛挺身而出抗議前日包括媒體人蔡玉真等20多位雲林旅外鄉親，假借「雲林旅北同鄉會」之名，舉辦在台北車站前舉紅布條呼籲在北部工作的雲林人「1126返鄉投票，下架青埔宮」的記者會。

雲林同鄉會總會長的李景雄表示，媒體人蔡玉真等人僅是少數個人行為，並非雲林旅北同鄉會所發起，真正實際到場者僅有20餘位。而蔡玉真等人貿然使用「雲林旅北同鄉會」的名義，舉辦批評張麗善縣長的記者會，已引起多數雲林鄉親的反感與反彈。

雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉語重心長表示，同鄉會成立的目的是要凝聚大家的向心力，不是要製造鄉親間的對立與仇恨。選舉本來就是場公平公正的競賽，不應流於惡質的造謠抹黑。歷屆的同鄉會未曾有過這種公開記者會、製造人身攻擊的活動。嚴重破壞雲林鄉親的情感。此次九合一選舉，雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉曾於10月5日帶領同鄉會董監事專程南下前往土庫參加張麗善縣長與沈宗隆議長聯合後援會成立大會，雲林同鄉會總會長李景雄曾於10月22日參加張麗善縣長與斗六市長林聖爵的聯合競選總部成立大會，但大家都並未刻意召開記者會、批評對手。

長期以來，雲林旅北同鄉會長期以來與前縣長張榮味及現任縣長張麗善互動良好，感情深厚。台北市雲林同鄉會榮譽總幹事王鎮平表示，此次居然有少數人刻意操作雲林旅北同鄉會的名義，進行惡質的選舉操作，不僅讓人痛心，更遭雲林鄉親唾棄與不齒。

李景雄、譚亮吉與王鎮平三人最後呼籲，雲林鄉親千萬不要被少數人的政治操作所利用，鄉親應該用心體會、用心觀察，這四年來雲林真實的變化。四年來雲林縣的投資已達到1,777億，雲林縣府的債務已減少68億，雲林的家戶年平均收入已增加15萬，個人可支配所得增加了5萬。

雲林已不再是過去的雲林，雲林媳婦女兒創會長陳麗芳相信，多數雲林鄉親都是理性明智的選民，他們必定清楚誰才能創造優質、高格調的選舉，誰才能帶領雲林加速前進。所以也特別以雲林旅外同鄉的心情寫照帶著雲林媳婦女兒回母縣為麗善縣長作詞作曲獻唱「請大家繼續支持張麗善縣長連任」的歌曲現在透過宣傳車正在雲林縣大街小巷播放。

