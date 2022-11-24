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陪張善政掃街　朱立倫：北北基桃每一席都有勝選決心

▲國民黨主席朱立倫今（24）日陪同張善政在桃園市中壢地區冒雨車隊掃街，市民舉起小國旗迎接。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨主席朱立倫陪同張善政在桃園市中壢地區冒雨車隊掃街，市民舉起小國旗迎接。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數第二天，國民黨主席朱立倫今（24）日冒著滂沱大雨陪同張善政在桃園市中壢區車隊掃街，他在受訪時表示，今天回到桃園做民主保衛戰，這場選舉是人民做主，民進黨的傲慢、無能、鴨霸與奧步已讓全民反感；至於北北基桃選情部分，朱立倫強調，每一席都有勝選決心與把握。

朱立倫今天一早陪同張善政在中壢掃街拜票，儘管天候不佳下起大雨，但車隊所到之處仍有不少民眾舉著小國旗迎接。

▲國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，對於北北基桃每一席都有勝選決心與把握。（圖／張善政競辦提供）

▲朱立倫表示，對於北北基桃每一席都有勝選決心與把握。（圖／張善政競辦提供）

朱立倫會後受訪時被問到回桃園做家鄉保衛戰？他指出，今天回到桃園是做民主保衛戰，這場選舉是人民做主，絕對不是民進黨作主，民進黨的傲慢、無能、鴨霸與奧步已讓全民反感，這次民進黨可以給全世界做個奧步大全，民進黨可以改名為民主奧步黨，全台灣都是綠能你不能，各種奧步針對藍營候選人，如果要告的話，全台灣大概可以告幾百個蔡英文的個案，希望大家不要濫用司法，變成另一種司法奧步。此外，非常遺憾的，桃園市長鄭文燦堂堂直轄市長去吿市議員候選人，用這樣的司法奧步，傲慢不去回答民眾質疑，讓社會質疑。

媒體也提問預測北北基桃可以拿下幾席？朱立倫認為，每一席都有勝選決心，每一席都有勝選的把握，但是民進黨各地都有奧步，已經快沒步了，昨天在基隆可以看到滿街的布條，在中南部也是滿街的布條，民進黨執政縣市也是滿街布條，國民黨執政縣市也是滿街布條，全部都是抹黑、抹紅、造謠與惡意攻擊。「我想請鄭文燦市長去看看其他縣市，你們還可以告自己的市議員候選人，人家的質疑是非常合理的，看看各縣市民進黨離譜到什麼程度。」

媒體也針對選後進行總統黨內初選看法？朱立倫強調，「這又是民主奧步，這麼沒水準，這麼LOW的離間計想要在選前製造困擾，民進黨搞離間計，又是一種奧步，在背後操縱這種奧步，我們最後一定會團結勝選，現階段要非常團結努力。」

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