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桃園觀音區里長候選人、樁腳現金買票　1人聲押2人交保

▲桃園地檢署昨（23）日動員10名檢察官偵辦桃園市觀音區某里長候選人、樁腳涉嫌以現金賄選，其中許姓樁腳犯行重大當庭被逮捕並聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署23日動員10名檢察官偵辦桃園市觀音區某里長候選人、樁腳涉嫌以現金賄選，其中許姓樁腳犯行重大，當庭被逮捕並聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署昨（23）日指揮桃園市調處、移民署桃園專勤隊與大園警方持搜索票搜查觀音某里長候選人與樁腳共3處，約談20人到案，檢察官針對該候選人、樁腳涉嫌以每票500元現金期約賄選偵訊，其中許姓樁腳因犯行重大當庭遭逮捕，並向法院聲請羈押，其餘里長候選人與張姓樁腳諭知以10萬、6萬元交保。

桃檢調查，日前接獲觀音區某里長候選人、樁腳涉嫌以現金向民期約賄選，檢方指派檢察官姚承志偕同10名檢察官共同偵辦，昨天指揮桃園市調處、大園警分局、移民署桃園市專勤隊持桃園地院核發搜索票，搜索里長候選人與樁腳等3處，通知被告、證人計20名到案說明。

經檢察官訊問後，認為許姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂罪嫌重大，涉嫌以每票500元向里民期約賄選，因犯罪嫌疑重大，當庭予以逮捕，並向法院聲請羈押；里長候選人與張姓樁腳涉嫌以現金期約賄賂且嫌疑重大，檢察官諭知以10萬元、6萬元交保候傳。

桃檢表示，檢方自今年5月以來，已接獲88件民眾檢舉賄選情資，居情資第二大來源，選前二天呼籲民眾若發現賄選情事，請勇於檢舉，可撥打桃檢行動檢舉專線0937-728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，檢方對檢舉人身分嚴格保密。

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