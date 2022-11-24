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傍晚5點天就黑！天文館揭密最早日落「不在冬至」　11／29就出現

▲當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」、「藍閃光」。（圖／台北市立天文館提供）

▲當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」、「藍閃光」。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

時序進入秋冬，最近天黑得越來越早，但台北市立天文館揭秘，今年台灣各地最早日落是在11月29日或30日，而非一般以為的冬至（12月22日），預估在傍晚17點3分至13分左右，天就開始變黑了。

台北市立天文館表示，大家都知道冬至是一年之中，太陽最晚上班、最早下班的一天，也就是白天最短的一天，但其實一年之中，日落最早的日子並不是在冬至當天。

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台北市立天文館精算，今年台灣各地最早日落是在11月29日或30日，至於最早日落的時刻，依觀察地點會有些許差異，以台北天文館為例，今年最早日落是在11月30日，時間為17時4分；本島最北、最東的富貴角與三貂角亦為30日，日落時間17時3分；而最南、最西的墾丁與台南七股則在29日的17時13分。

天文館指出，除了地理位置，地球自轉傾角、橢圓形的公轉軌道等因素，也都會對最早日落的日期和時刻產生影響，必須透過複雜的計算才能算出，若想知道自己所在位置的日落時間，可透過天文館網站首頁上的「天象導航通」互動地圖精確計算。

天文館還說，日落也是獵取自然美景的好時機，當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，僅持續不到兩秒鐘，非常難得一見，因此「綠光」才會在歌曲、電影與文學中常被賦予幸福的意涵；若大氣條件良好，還有機會看到更珍貴的「藍閃光」。

▲天文館網站首頁「天象導航通」可精確計算所在位置的日落時間。（圖／台北市立天文館）

▲天文館網站首頁「天象導航通」可精確計算所在位置的日落時間。（圖／台北市立天文館）

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