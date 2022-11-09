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血海狸月＆月掩天王星　台南市天文館直播逾80萬人次觀看

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&amp;月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

11月8日適逢滿月，全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動，同時也透過於YouTube頻道進行直播，短短4小時便吸引超過40萬人次的點閱，加上其他引用直播畫面媒體，累計超過80萬人次觀看。

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&amp;月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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教育局表示，月全食大約2～3年才發生1次，但這次又有月掩天王星的天文奇觀更為難得，下次要再看還需等2000多年後！台南8日晚天天公很作美，透過直播，讓全台民眾可以看到血海狸月和月掩天王星的全部過程。南瀛天文館也提醒民眾，別錯過12月即將到來的「火星衝」及「雙子座流星雨」。

市黃偉哲市長表示，8日並非假日，但仍吸引超過1200位民眾，前往座落於大內區的南瀛天文館現場共襄盛舉，也有特別從新竹南下的天文同好，在現場拍攝難得一見的奇景，上南瀛天文館YouTube頻道觀看直播的人次更突破40萬，許多民眾也紛紛PO上唯美的紅色月全食的美照，顯見大家對天文奇景的熱愛。

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&amp;月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館是南台灣設備最完善也最適合觀星的場域，為提供民眾完整的天文畫面，8日晚上天文館除了在現場提供民眾望遠鏡觀測外，也在二寮同時架設觀測站，以捕捉最完整的畫面，透過直播解說、與民眾互動，讓天文觀測變得更有趣。很高興昨晚的直播現場看到超過15000人同時上線，並對天文館同仁生動活潑的解說和服務給予肯定。

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&amp;月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南瀛天文館何秋蓮館長表示，南瀛天文館不僅提供全台最完整的天文畫面，也吸引媒體到現場採訪，更有多家國內媒體採用南瀛天文館的直播畫面。透過天文館人員專業的天文解說、與民眾互動和有獎徵答，讓靜態的觀測變得多采多姿。預告接下來還有精彩可期的12月8日的「火星衝」直播解說、12月14日的「雙子座流星雨」，有開放現場望遠鏡觀測及星空導覽解說，請愛好天文的朋友，記得鎖定南瀛天文館的官網及臉書專頁，掌握最新消息！

▲全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&amp;月掩天王星」天文奇觀，台南市南瀛天文館特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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