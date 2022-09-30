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挺台北白晝之夜！兒童新樂園＋天文館明延長營業　嗨到深夜12點

▲▼兒童新樂園與天文館明天延長營業，嗨到深夜12點。（圖／台北教育局提供）

▲配合台北白晝之夜，兒童新樂園明天首度延長營業到深夜12點。（圖／台北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2022台北白晝之夜將在明、後天（10/1、2日）登場，台北市兒童新樂園及天文館也宣布，配合白晝之夜，一同陪民眾「嗨翻一整晚」，其中兒童新樂園將變身為星空魔幻樂園，不但延長營運至深夜12點，而且下午4時後免費入園，還可再享星光樂fun券100元優惠，無限搭乘13項大型遊樂設施，而台北天文館展示場1到3樓同樣在晚上6點到深夜12點也開放免費參觀。

2022台北白晝之夜將在10月1日至10月2日跨夜登場，台北教育局在臉書宣布，北市兒童新樂園及天文館，將配合白晝之夜，一同陪民眾嗨翻一整晚，而兒童新樂園是首度參加這場國際藝術盛事，將變身為星空魔幻樂園。

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▲▼兒童新樂園與天文館明天延長營業，嗨到深夜12點。（圖／台北教育局提供）

▲配合台北白晝之夜，兒童新樂園與天文館明天延長營業，嗨到深夜12點。（圖／台北教育局提供）

教育局表示，兒童新樂園將首度延長營運至深夜12時，也就是明天營業時間從上午9時至晚上24時，並推出當日限定星光優惠時段，從下午4時到深夜12時，一日樂fun券只要半價100元，而且還有公益演唱會及時裝秀快閃活動，
演唱會在下午4時同步開唱，包括多組樂團、YouTuber、歌手、DJ將輪番上陣，邀請大家來體驗在星空下搭摩天輪、聽演唱會的浪漫感動，一起High到深夜不斷電。

此外，天文館也配合2022台北白晝之夜，推出相關活動，教育局指出，明天晚上6時到12時，天文館展示場1到3樓免費參觀，其中包括五項最熱門的話題，另外相同時間，水漾星球特展、第二觀測室也是免費參觀，其中第二觀測室可以讓民眾一夜追6星（1衛星5行星），每小時還更換1個觀測目標，全部是免費參觀。

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