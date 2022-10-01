士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

▲「白晝之夜」現場畫面。（圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche）



記者鄒鎮宇／台北報導

2022台北白晝之夜1日晚間，於士林文林路為軸心，串聯台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區4大展區登場。對此，「白晝之夜」粉專也PO出現場人山人海的照片，讓網友驚呼士林夜市復活了。

「白晝之夜」粉專1日晚間8時PO出士林夜市前的畫面；畫面顯示，文林路、基河路及士林夜市內都擠滿了人，放眼望去全是人頭。此外，台北市長柯文哲也在晚間抵達參與。

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網友看完紛紛留言，「我人就在裡面…八百年沒看到士林這麼熱鬧了」、「好多人喔！」「超級多人」、「好讚啊」、「白晝之夜過後又會變回冷冷清清的」。

▲▼兒童新樂園與天文館延長營業，可以嗨到深夜12點。（圖／台北教育局提供）



據悉，2022台北白晝之夜於10/1傍晚6點到10/2清晨6點舉辦，以「士林大戲院」為主題，呼應跨夜限定美術館，以及發生在你我週遭的日常百態跟人間劇場，如同電影般，消縱即逝卻又恆久流傳的特性，讓大家走進士林，以全新視角重新認識這塊土地。

2022台北白晝之夜一共有四大展區，分別在台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、台北科學藝術園區登場，參觀體驗模式更分為實體路徑、遠端參與、現場連線三種，以身歷其境的臨場感，來趟士林時光走讀，創造專屬沉浸式回憶。

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