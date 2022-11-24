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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨爆薛瑞元赴陸申請專利填「中國台灣」　轟：只嘴巴抗中保台

▲▼薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨24日召開記者會，痛批衛福部長薛瑞元宣稱只要有法律，就能限制人民自由，剝奪人民投票權，這就是「警總上身」；且薛瑞元過去是陳時中拒絕BNT疫苗的共犯，說是不願由對岸代理，但自己在大陸申請專利卻填上「中國台灣」。民進黨說一套、做一套，難怪被人民仇恨。

國民黨台北市議員候選人楊植斗說，這一次選舉相對是冷淡的，而又因為疫情、下雨，投票率可能不會太高，他大膽預言不會超過7成，議員的差距可能就在幾百票之間。因此民進黨希望刻意的壓低投票率，讓他可以從中作梗，這就是民進黨的奧步。

針對薛瑞元自認剝奪確診者投票權「合憲」，楊植斗痛批是「把自己當大法官」，薛瑞元如果想當大法官，就去爭取蔡英文總統提名，不要當衛福部長；今天既然薛瑞元只是衛福部長，就沒有資格自己說了算，自己解釋法律。

文傳會副主委練鴻慶也表示，薛瑞元以憲法第23條為依據，認為政府可以訂定法律來限制人民自由，但同樣由憲法第23條衍生出來的「比例原則」，要求政府施政必須符合「侵害最小原則」。薛瑞元等於是在說「惡法亦法」，有如當年的警總，並不符合憲法精神。

至於薛瑞元先前為了護航陳時中，說陳時中擋下來騙錢的疫苗掮客，而被質疑為什麼不去告發犯罪，辯稱因為掮客沒騙成功，就沒有「著手」，連未遂犯都不是，練鴻慶也舉「最高法院 110 年度台上字第 5577 號刑事判決」打臉。

他表示，這判決文指出：「刑法上詐欺取財罪之成立，係以犯罪行為人實行詐術，使被害人陷於錯誤，因此為財產上處分為要件，且有既、未遂之分。只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；倘被害人未陷於錯誤，而無交付財物……即屬未遂。」因此最高法院認為只要行為人實行詐術，就是「著手」，就算被害人沒被騙，也是未遂犯。

練鴻慶認為，照薛瑞元的講法，有掮客謊稱手上有疫苗，要來欺騙衛福部給予訂金，這已經「實行詐術」，怎麼會沒有未遂犯呢？薛瑞元有律師資格，卻公開闡述與實務不合的法律見解，等於是在鼓勵詐騙集團「儘量騙」，騙到賺到，騙不到就不算犯罪，根本是「教歹囝仔大小」。

練鴻慶踢爆，薛瑞元過去是陳時中的副手，是阻擋東洋製藥代理3000萬劑BNT疫苗的幫兇，當時公開的理由是「希望向德國原廠採購，而不要由大陸代理」。但是根據對岸知識產權局的資料，薛瑞元在2008年申請中國大陸專利，居然接受「中國台灣台北縣」的稱謂。練鴻慶痛批，民進黨嘴巴喊抗中保台，行為卻接受中國台灣，難怪會被台灣人民仇恨。

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