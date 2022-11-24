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真心促進性別平權　黃珊珊領先推動「女性生理用品免費」

真心促進性別平權　黃珊珊領先推動「女性生理用品免費」（圖／資料照）

▲黃珊珊全力促進性別平權，在台北市首先推動「國中女性生理用品免費」。（圖／資料照，以下同）

記者錢雅慧／台北報導

推動性別平權，台北願做領航者。全力促進性別平權的黃珊珊接受採訪時表示，在台北市首先推動「國中女性生理用品免費」之後，立法院也在2022年11月3日通過臨時提案，全國各級學校也將提供免費生理用品。教育部承諾，會在112學年起，在各級學校提供多元的免費生理用品。黃珊珊強調，引領風潮是台北市的驕傲，台北市一定會繼續前進，成為推動性別平權的領頭羊。

台北市自2021年9月開始「國中生理用品供應試辦計畫」；然後編列7千萬元預算，從2022年2月起，全面在北市所有國中施行，未來還將逐步擴大範圍。

黃珊珊回憶當時的起心動念： 2021年初，紐西蘭總理阿德恩宣布，紐西蘭9到18歲女學生的生理用品由政府來負擔，看到新聞當下非常震撼，因為這個觀念是先進的，但費用與阻力也是巨大的。身為女性的她，除了感動之外，也認真思考，台北作為首善之都，應該扮演領頭羊的角色，讓性平觀念再往前邁一大步，成為第一個跨出這一步的亞洲城市。

推動這個計畫主要基於兩個概念：一個是「月經貧窮」，一個是「性平教育」。所謂「月經貧窮」，是指低收入者買不起或無法獲得合適生理用品的問題。根據國外研究，如果以月經平均5天來計算，女性購買衛生棉的費用，每個月高達8英鎊，也就是相當於280元新台幣。

我們可以做一個試算，一個女人一個月有5天經期，從13歲開始到53歲結束，在她40年的月經人生中，有2,400個日子是無可避免要流血的日子，大概需要花費13萬4千多元在生理用品上，這些錢對有錢人來說不算什麼，但對於貧困人口而言，卻不是一個小數目。

真心促進性別平權　黃珊珊領先推動「女性生理用品免費」（圖／資料照）

黃珊珊認為，月經是人類繁衍的關鍵要素，因此而產生的費用不該由女性獨自負擔，況且女人一輩子都要面對月經，生理上的痛苦已經很無奈了，有什麽道理要讓女人多出這份經濟上的負擔呢？她認為，主動弭平這段先天上的不平等，是政府應該努力去做的事情。

另一個重要的概念是「性平教育」。過去社會總是用有色眼光看待月經，而且多半以「大姨媽」、「好朋友」等隱晦名詞稱之，影視小說作品往往也會以「不潔」、「晦氣」等名詞來汙衊，讓「月經」這個讓女孩變成女人的神聖過程，變得讓人難以啟齒，好像一切都是女生的錯，這絕對不是一個健康的現象。

真心促進性別平權　黃珊珊領先推動「女性生理用品免費」（圖／資料照）

因此，黃珊珊主張，任何文明進步的政府，都有義務弭平這種不平等。我們要讓所有女生知道，月經是生活的一部分，就像空氣和水一樣自然。月經來的時候不必害羞，也不用怕別人笑話。男生也必須知道，女生如果沒有月經，人類就會滅亡，因此，對於女生月經期間的辛苦要充分體諒，也要更體貼照顧女生。

另外，月經除了生理上的不適，經濟上的負擔之外，往往還會帶給女性心理上的羞恥感。調查發現，在14至21歲的女性受訪者中，有71%的人會對購買生理用品感到尷尬。這一點對年輕女孩來說，影響尤其深遠。這些不健康的想法和行為，都應該大力消除。我們的目標就是要消除因為生理期帶來的任何不平等，讓這件事情不再困擾年輕女孩。

黃珊珊強調，男女的生理構造天生不一樣，這個不一樣就是人類能夠繁衍的基礎。因此，額外的支出應該政府來挺妳，身體的不舒服應該讓大家來關心妳。所有女性面對月經來臨，應該要像喝開水一樣輕鬆自在，這才是男女平權的具體實踐。

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