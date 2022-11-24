雲林台西鄉長候選人4樁腳涉賄2收押　李姓候選人50萬交保

▲台西鄉長李姓候選人樁腳涉賄累計查出4案、2人收押禁見，昨日查扣6000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署秉持「積極查賄是最有效反賄」的精神，昨（23日）通知台西鄉長李姓候選人樁腳林黃女士及受賄民眾共11人到案，查扣現金6000元，訊後樁腳諭令10萬元具保候傳。有關台西鄉長李姓候選人樁腳涉賄至今累積4案，案經檢察官訊問後，認為李姓鄉長候選人涉嫌罪嫌重大，以50萬元具保候傳。

雲林地檢署說明，台西鄉長李姓候選人樁腳林黃女士（70歲）以每票現金2000元之對價，交付賄款予選民，並請求投票支持台西鄉李姓鄉長候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警調多日蒐證，於23日陸續通知林黃樁腳及選民到案說明，樁腳、受賄選民並自動繳回現金不法所得共6000元，訊後認林黃樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭令10萬元具保候傳。

雲林地檢署指出，台西鄉長李姓候選人自登記參選後陸續查獲多名樁腳涉賄，經查，陸續查獲農會理事丁男（65歲，羈押禁見中）、丁男（70歲）、丁男（65歲）、許男（79歲）、許男（78歲）、林男（61歲，羈押中）、林男（78歲）、林男（65歲）等人均以每票現金2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並一致請求選民投票支持李男。

經檢警多日查證並向上開樁腳釐清後，為進一步查悉樁腳所言及相關事證，於昨日通知李姓候選人到案說明，檢察官訊問後認李男涉嫌對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因，但無羈押之必要，以50萬元具保候傳。

▲檢警調23日陸續通知林黃樁腳及選民到案說明，訊後認林黃樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭令10萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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