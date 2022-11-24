1歲女童屍體「浸泡菜桶」3年！狠母活活餓死嬰　警發現頭骨有破洞

▲南韓一名狠母將女兒遺體塞進泡菜缸裡。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道一名狠心的母親A某，當年她為了探視入監服刑的丈夫，導致年僅15個月大的女兒在疏於照顧後死亡，之後她竟然將女兒的屍體移至首爾住處的屋頂，塞進泡菜桶內，時間長達3年。最近，警方將屍體委託解剖驗屍後，發現女童的頭骨竟然出現明顯的破洞。

根據韓媒《News1》，30多歲的A某是一名狠毒的母親，2020年1月她為了前往監獄探視20多歲的丈夫B某，長期以來疏於照顧女兒，最終導致年僅15個月大的女兒活活餓死，在她回到京畿道平澤市的住處後發現女兒明顯死亡，竟然就將女童曝屍自家陽台，之後她還屍體放進背包，移至娘家保管。

B某出獄後一同加入犯案，他協助將女童的屍體塞進泡菜（辛奇，김치，Kimchi）桶內，放在位於首爾住處的屋頂上保管。

A某、B某之間還有一名9歲的兒子，不過目前兩人已經離婚。

女童的住處地址曾被登記在京畿道抱川市。直到最近，抱川市府發現年滿4歲的該名女童始終未曾有健康檢查報告、或是托育就學等相關記錄，市府人員認為非常可疑，才向警方通報女童的失蹤消息，這才讓A某、B某兩人的犯行曝光。

A某先前曾說謊否定女兒的死亡事實，她向警方表示她把女童丟在路邊，不過在警方派出犯罪心理分析師、同時進行數位修復分析後，A某才坦承犯案。然而對女童頭骨出現破洞一事，A某則直接表示她未曾出手虐待孩子。

警方將女童遺體送往國立科學搜查研究院解剖後，報告於本月16日出爐，結果顯示女童的頭骨出現明顯破洞，然而因為女童遺體嚴重腐爛，因此難以釐清破洞是否為女童生前因受虐等原因才出現的。警方表示，不能因此斷言是他殺所出現的傷痕。

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