鐵板燒師傅「噴火秀」出事！5歲男童半臉燒黑脫皮　火舌噴發瞬間曝

▲日本沖繩一家鐵板燒表演「噴火秀」時發生意外，5歲男童與40多歲父親慘被燒傷。（圖／翻攝自推特@kamiccopu，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本沖繩縣南部西岸城市一家鐵板燒18日發生燒燙傷意外，師傅在料理牛排時進行「噴火秀」，在食材上噴灑酒精後點火進行表演，卻沒想到火舌直接衝向桌邊的一組親子顧客，導致5歲男童臉部被燒黑脫皮，右手幾乎每根手指都腫起偌大的水泡。

綜合NHK、《琉球新報》等日媒報導，豐見城市一家鐵板燒牛排店18日晚間7時40分過後報案，有一名5歲男童被火燒傷，消防人員趕到現場時發現40多歲的父親和5歲兒子的臉部和手部都有燒傷。根據男童父親在事發當下拍攝的影片可見，鐵板燒師傅調味後拿出裝著酒類的塑膠瓶，但瓶口疑似因為不耐高溫而爆開，導致火勢瞬間失控竄出，讓桌邊的受害父子來不及閃躲。

雖然店內剛好有顧客是醫護人員，立即為他們做了緊急處置，但影片後半段仍可看見父子傷勢嚴重，男童下半臉燒傷脫皮，小小的右手幾乎每根手指都腫起水泡，事發時站得較遠的父親則是右手掌隆起一顆雞蛋大小的水泡。家屬氣憤表示，對於事故發生感到非常震驚與憤怒，希望店家徹底進行安全檢討，同時也在考慮正式向警方報案。

事後店家宣布緊急停業到24日，還在官網上公開道歉，除了承諾竭力協助傷者後續治療外，這次造成事故的「噴火秀」（Flambé）往後將不再進行，並加強員工訓練，防止類似事件再次發生。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》