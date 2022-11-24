20歲女懷孕被逼簽6協議！暴怒墮胎「嬰屍送夫家」　公公抱金孫痛哭

▲王姓女子未婚懷孕，男方卻逼簽6刻薄條約，她氣到墮胎。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

未婚懷孕後，難道只能被男方吃得死死的嗎？河北唐山22歲的王姓女子未婚懷孕，與男友論及婚嫁，沒想到男方疑似吃準王女已有了孩子，開出了不平等的條件逼迫簽下，氣得王女跑去醫院人工流產，並把胎兒裝箱送去男方家中，恐怖的事件引起極大討論。

王女與22歲的常姓男子為男女朋友關係，2人交往期間王女懷孕，於是雙方論及婚嫁，沒想到男方疑似吃定王女有了孩子不敢造次，開出了相當苛刻的條件，要求王女簽下。

依據協議內容，常家依據農村習俗，將給予女方9萬5,000元的（人民幣，下同，約新台幣41萬元）聘金，但這筆錢女方必須放棄收取，要自願帶回給男方，後續用於2人共同生活。

協議中還要求，男女要先按照農村習俗舉辦婚禮，但雙方必須同意暫時不領證（到戶政事務所辦結婚手續），至於何時領證，則等待舉辦婚禮後共同商議決定。

▲▼協議內容將王女吃得死死的，條件刻薄至極。（圖／翻攝微博）



協議中提到，男方已在唐山市開平區一處社區大樓購置房產，這筆房產是男方婚前的個人房產，與女方無關，若未來離婚了，該筆房產女方無權分割。

協議中指出，如果婚姻存續期間男方身亡，該筆房產由男方父母繼承，與女方無關。此外，協議中還寫著，雙方婚前、婚後都各自管理財產、債務，各歸各所有，雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

▲▼王女暴怒進行人工流產，再將嬰兒的遺體送到夫家。（圖／翻攝微博）



王女看完這份協議，疑似被氣炸了，於是跑到醫院進行人工流產手術，並跑去男方家亂砸一通，還將嬰兒遺體裝在保麗龍箱內，送給常男的父親。而常男的父親收到孫子的遺體，瞬間崩潰大哭，在家門口倒地滾來滾去，可見已控制不住情緒。

貼文曝光後，引起網路上許多討論，大多數人不斷留言斥責，男方開出的條件太苛刻，才會發生這種事，「臥槽我看到這個真的爽死了，女方是真的勇」、「今晚能睡個好覺啦」、「清醒女人福氣在後頭呢」、「幹得漂亮，也希望那個姐姐可以好好養身體，身體健康平平安安」、「女生這個做法真的是很爽，是我想要的結局。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完