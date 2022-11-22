丈夫前戲「蹭幾下就出來」！婆婆卻怨她不會生　還逼喝中藥符水

▲女子與丈夫結婚2年多，卻遲遲沒有孩子，還因此遭婆婆嫌棄「沒用」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

遇到這種人，應該怎麼做？一名女子與丈夫結婚2年多，卻遲遲沒有懷孕，因此遭到婆婆狂酸，還被逼著喝「符咒中藥」，且丈夫的態度讓她心灰意冷，只好封鎖對方，現在不曉得該如何是好。貼文曝光後，立即有許多網友狂勸快逃。

這名女子在Dcard分享，她與丈夫結婚至今2年多，婚後與公婆同住，但遲遲沒有懷孕，婆婆感到十分著急，更是質疑她有問題，甚至會向鄰居抱怨「我媳婦最沒用」，連蛋都孵不出來，還酸兒子「娶一個回來浪費米的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子聽完後相當憤怒，明明已經檢查過，她的身體沒有問題，婆婆卻不斷向鄰居宣傳她不能生，且每天下班回家，她還要洗全家7人的碗、公婆的衣服，婆婆還會拿小姑、小叔的衣服要她幫忙，想跟丈夫求助，對方卻要她禮讓，長期下來心理壓力變得相當大。

後來婆婆聽信算命師的話，認為今年會懷孕，於是態度180度大轉變，讓女子不必洗衣、煮飯，還會主動燉中藥，幫忙照顧身體，唯一的條件是「在凌晨一點行房」。

▲婆婆要求夫妻倆凌晨1點要行房，但隨著次數增多，丈夫體力不堪負荷，有時硬著頭皮上「摩沒幾下就出來」。（示意圖／CFP）



女子感到相當傻眼，每天凌晨一點多時，房門外都會有腳步聲，婆婆會偷聽行房的聲音。因為每天都要「交功課」，丈夫累得半死，還是要硬著頭皮上，結果有時候前戲時「外面摩沒幾下就不小心出來了」，讓她只能假裝叫出聲音，藉此應付外面的婆婆。

令她更生氣的是，某天提早下班回家，女子走進廚房，意外看見了火光，原先以為是失火，仔細一看才發現，原來是婆婆正在燒符咒，還將殘渣加入平常她喝的中藥裡，「我傻眼到不知道該說什麼…。」

當天丈夫正好出差，吃晚餐時她在餐桌上說出這個秘密，全家卻沒人挺她，婆婆還惱羞成怒，逼迫喝下中藥，否則就滾出去。女子遭受如此對待，心裡已沒有半點情緒，迅速回房間收拾行李，等待計程車到來，就要回娘家。

沒想到，告知丈夫這件事情，對方沒有力挺，反而罵了「妳又搞什麼」等話語，斥責她與婆婆吵架的行為，讓她十分傻眼，只能將丈夫封鎖。女子已經心灰意冷，不曉得該如何溝通，現在也還沒告知父母，接下來更是不知道該如何是好。

貼文曝光後，不少人傻眼留言，希望女子能夠趕快做出決定，畢竟長痛不如短痛，「嫁這種媽寶老公，趁還沒有小孩快離吧」、「妳老公也滿廢的，而且憑什麼就醫定要低聲下氣給他媽念啊！妳也有爸爸媽媽，又不是他媽才是媽」、「妳老公確定自己沒問題嗎？怎婆婆只認定是妳的問題」、「這種不離婚要幹嘛，妳老公真是個窩囊廢，一家人都有問題。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完