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和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體見「超多慘叫聲」笑翻

▲▼滑手機,LINE,看LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲國人常用LINE聯絡親友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「平常也沒特別覺得常聊什麼！沒想到不知不覺也平均一天破千通！」有網友在Dcard分享一個統計軟體，可以整理和某個人的聊天紀錄，算出兩人聊天天數、訊息數等等，還有圓餅圖可以看訊息類型比例，甚至抓出最常使用關鍵字。有趣功能引發熱議，但也有人提醒，「聊天紀錄不想讓人家看的要注意喔！」

這位網友發文「大家情侶一天都傳多少訊息呢？」文中分享統計軟體的網址，並貼出和某人的聊天紀錄，說距離上次刪紀錄到現在，覺得跟另一半也沒特別常聊什麼，平均一天還是破千則訊息，讓他很意外。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲統計軟體整理出兩人的聊天天數、訊息量等資料。（圖／翻攝自Dcard）

從截圖可以看到，原PO和對方的聊天天數、訊息量、通話數等資料，還有常用詞彙的功能，原PO的則是「啊啊」、「啊啊啊」、「什麼」、「真的」、「哈哈」等詞最為明顯，讓他不禁笑出來，「滿滿的慘叫真是好不浪漫呢！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO和另一半的常用詞彙最明顯的是「啊啊」。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，就有人也迫不及待試玩，「這統計也太酷了吧」、「為什麼我的沒有顯示最常講的話是什麼？最好奇這個欸……結果竟然空白」、「通話居然900多小時，哈哈哈好誇張。」不過，有網友相當警覺，「小心外流圖片」、「看完內文原本想玩，結果馬上想到，這樣我的對話內容不就被別人拿到了？趕快關掉不玩。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友馬上試玩。（圖／翻攝自Dcard）

其中，就有人跳出來表示，「有看到作者原文了，程式碼有開源，作者說是本地運算、沒經過Server，應該沒問題」，但也提醒，「如果是那個網站以外的連結，就要小心了，怕有心人士仿製、偷塞其他程式碼，總之還是小心為妙。」此外，也有人直嘆，「你用手機那刻起，個資就已經不只是屬於你的。」

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