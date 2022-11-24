保全裝憲兵娶美嬌娘！傳訊「破獲槍枝我有功勞」　她1招甩孽緣

▲北部一名男子謊稱自己是憲兵情治人員，婚後妻子發現其真正職業後怒提離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名男子誆騙自己是後備憲兵情治人員，因而娶得美嬌娘，婚後時常傳訊給妻分享工作心得「電視台有播報破獲槍枝毒品案件，都是我們後勤人員幫忙」等，但男子婚後不但未支付家庭生活費用，更逼妻子向父親借錢給他花用，不成後就離家出走，其妻認丈夫欺瞞又讓她獨守空閨達3年，只好訴請離婚，士林地院判准。

人妻主張，2018年與丈夫阿泰（化名）結婚，婚後共住在父親房子，但阿泰不僅未分擔家庭生活費用，自己更意外發現阿泰真正職業竟是保全，而非憲兵情治人員。不僅如此，隔年4月阿泰還要求她向父親借錢花用，不成後竟揚言自殺，她只好赴警局通報失蹤，隔日丈夫自行返家才撤銷協尋。豈料，隔年5月丈夫藉口返回高雄過母親節後，至今未曾出現，讓她獨守空閨超過3年。

法官勘驗人妻提出與阿泰訊息發現，阿泰曾傳「老婆：我MILITARY.POLICE高雄憲兵隊餐會」、「長官請我們外勤人員毒品破案慶功宴唱歌」、「因為破案我很高興歡場喝啤酒」、甚至說，電視台有播其工作單位破獲槍枝毒品案件，最後又甜喊「老婆：我真的非常想念妳」等訊息，他為取信妻子，還附上高雄後備憲兵聯絡中心識別證照片。

法官依職權查詢阿泰的勞工保險投保資料，以及投保單位公司基本資料，發現阿泰未曾受僱在犯罪偵查或情報機關，且在婚姻內，大多是受雇在高雄市、台南市的公寓大廈管理維護公司，或在保全公司從事保全工作，因此認定阿泰確實積極欺瞞妻子，並長期與妻子分居，認兩造互信基礎已蕩然無存，難以再協力經營婚姻生活，判決2人離婚。