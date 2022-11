國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

▲NSO將與豎琴家伊莎貝拉‧莫雷蒂(Isabelle Moretti)共同演出。(圖/NSO提供)

NSO國家交響樂團將在11月25日,於台北國家音樂廳舉辦法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮 NSO《琴迷法蘭西》音樂會,NSO協同指揮楊書涵將攜手法國豎琴天后伊莎貝拉‧莫雷蒂(Isabelle Moretti)共同演出德布西、拉威爾、舒伯特等曲目。

法國巴黎銀行台灣區執行總監謝淑琴表示,希望讓台灣音樂家與國際接軌交流,並培養新一代音樂家在國際舞台發光發熱,這樣的合作可謂「藝企相投」最佳典範。

十九世紀以來,豎琴在法國音樂發展史上佔有絕對重要的地位。德布西的《神聖舞曲與世俗舞曲》以及皮厄內的豎琴協奏曲,將豎琴纖細優雅、如夢似幻的音色,發揮得淋漓盡致。

豎琴家莫雷蒂表示,音樂家是一個很特別且神奇的身份,大家來自不同文化,透過音樂共聚一堂,創造比音樂更偉大的事情,這可說是天賜的美好禮物。這場演出等同經歷了一場豎琴的發展史,豎琴是很典型的法國樂器之一,它與法國有著淵遠的歷史。豎琴與天空、土地有著強烈的連結,德布西的作品充滿了魔法色彩,非常精緻,《神聖舞曲與世俗舞曲》的整體氛圍彷彿可以帶你回到希臘時代,宛若一名奇幻的舞者在一座山坡上的廟宇翩翩起舞。

豎琴家伊莎貝拉‧莫雷蒂擁有法國國家功績勳章及藝術與文學勳章。演出遍及世界各地,曾與巴伐利亞廣播交響樂團、德國西南廣播管絃樂團、瑞士洛桑室內管絃樂團、巴黎室內管絃樂團及華沙國家愛樂管絃樂團合作。莫雷蒂的大師班橫跨世界各地,目前任教於巴黎國立高等音樂舞蹈學院,並擔任英國皇家音樂學院客座教授。

音樂會將以作曲家陳彥興於樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」中的創作─《熒熒》揭開序幕。本曲靈感來自作曲家於新店和美山的賞螢經驗,整首樂曲從象徵螢火蟲飛行的音階開始,逐漸匯聚成群蟲飛舞的景象,在山谷間波動,最後歸於平靜。

音樂會資訊:

2022/11/25 Fri. 19:30 國家音樂廳

法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮 NSO《琴迷法蘭西》

Isabelle Moretti & NSO

指揮/楊書涵 Su-Han Yang, conductor

豎琴/伊莎貝拉‧莫雷蒂 Isabelle Moretti, harp

陳彥興:《熒熒》(樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」,世界首演)

Yen-Hsing Chen: Fireflies (One-minute Symphony Project, world premiere)

* 樂無界計畫由台積電文教基金會、國家交響樂團、臺北藝術大學共同合作

* This project is cooperated by TSMC Education and Culture Foundation, NSO and TNUA.

拉威爾:《鵝媽媽組曲》

Maurice Ravel: Ma mère l'Oye

德布西:《神聖舞曲與世俗舞曲》

Claude Debussy: Danse sacrée et danse profane

加布里耶爾.皮厄內:豎琴協奏曲,作品39

Gabriel Pierné: Konzertstück pour harpe et orchestre, Op.39

舒伯特:C大調「義大利風格」序曲,作品 D.591

Franz Schubert: Ouvertüre C-Dur, D.591 „Im Italienischen Stile“

孟德爾頌:C小調第一號交響曲,作品11

Felix Mendelssohn : Symphony No.1 in C minor, Op.11