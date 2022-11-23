國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

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國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出

▲豎琴家伊莎貝拉‧莫雷蒂（Isabelle Moretti）演奏。（圖／NSO提供）

▲NSO將與豎琴家伊莎貝拉‧莫雷蒂（Isabelle Moretti）共同演出。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

NSO國家交響樂團將在11月25日，於台北國家音樂廳舉辦法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮 NSO《琴迷法蘭西》音樂會，NSO協同指揮楊書涵將攜手法國豎琴天后伊莎貝拉‧莫雷蒂（Isabelle Moretti）共同演出德布西、拉威爾、舒伯特等曲目。

法國巴黎銀行台灣區執行總監謝淑琴表示，希望讓台灣音樂家與國際接軌交流，並培養新一代音樂家在國際舞台發光發熱，這樣的合作可謂「藝企相投」最佳典範。

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十九世紀以來，豎琴在法國音樂發展史上佔有絕對重要的地位。德布西的《神聖舞曲與世俗舞曲》以及皮厄內的豎琴協奏曲，將豎琴纖細優雅、如夢似幻的音色，發揮得淋漓盡致。

豎琴家莫雷蒂表示，音樂家是一個很特別且神奇的身份，大家來自不同文化，透過音樂共聚一堂，創造比音樂更偉大的事情，這可說是天賜的美好禮物。這場演出等同經歷了一場豎琴的發展史，豎琴是很典型的法國樂器之一，它與法國有著淵遠的歷史。豎琴與天空、土地有著強烈的連結，德布西的作品充滿了魔法色彩，非常精緻，《神聖舞曲與世俗舞曲》的整體氛圍彷彿可以帶你回到希臘時代，宛若一名奇幻的舞者在一座山坡上的廟宇翩翩起舞。

豎琴家伊莎貝拉‧莫雷蒂擁有法國國家功績勳章及藝術與文學勳章。演出遍及世界各地，曾與巴伐利亞廣播交響樂團、德國西南廣播管絃樂團、瑞士洛桑室內管絃樂團、巴黎室內管絃樂團及華沙國家愛樂管絃樂團合作。莫雷蒂的大師班橫跨世界各地，目前任教於巴黎國立高等音樂舞蹈學院，並擔任英國皇家音樂學院客座教授。

音樂會將以作曲家陳彥興於樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」中的創作─《熒熒》揭開序幕。本曲靈感來自作曲家於新店和美山的賞螢經驗，整首樂曲從象徵螢火蟲飛行的音階開始，逐漸匯聚成群蟲飛舞的景象，在山谷間波動，最後歸於平靜。

音樂會資訊：
2022/11/25 Fri. 19:30 國家音樂廳
法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮 NSO《琴迷法蘭西》
Isabelle Moretti & NSO
指揮／楊書涵 Su-Han Yang, conductor
豎琴／伊莎貝拉‧莫雷蒂 Isabelle Moretti, harp
陳彥興：《熒熒》（樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」，世界首演）
Yen-Hsing Chen: Fireflies (One-minute Symphony Project, world premiere)
* 樂無界計畫由台積電文教基金會、國家交響樂團、臺北藝術大學共同合作
* This project is cooperated by TSMC Education and Culture Foundation, NSO and TNUA.
拉威爾：《鵝媽媽組曲》
Maurice Ravel: Ma mère l'Oye
德布西：《神聖舞曲與世俗舞曲》
Claude Debussy: Danse sacrée et danse profane
加布里耶爾．皮厄內：豎琴協奏曲，作品39
Gabriel Pierné: Konzertstück pour harpe et orchestre, Op.39
舒伯特：C大調「義大利風格」序曲，作品 D.591
Franz Schubert: Ouvertüre C-Dur, D.591 „Im Italienischen Stile“
孟德爾頌：C小調第一號交響曲，作品11
Felix Mendelssohn : Symphony No.1 in C minor, Op.11

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