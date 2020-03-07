陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

▲澳洲音樂家確診，國家音樂廳全面消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許力方／綜合報導

澳洲音樂家布萊特狄恩來台舉辦音樂會，返國後確診感染新冠肺炎，和他互動的國家交響樂團（NSO）團員遭自主隔離14天，同時取消3節目，但後續仍有海外巡演，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，建議歐洲巡演計畫延緩，目前德法西旅遊建議都提升，不適合前往，NSO火速回應，原定4、5月歐洲、日本的巡演都暫緩，將另外擇期安排。

指揮中心7日下午表示，法國、德國及西班牙近期新冠病例快速上升，已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈，即日起提升3國旅遊疫情建議至第二級警示，此外，從這三個國家入境的民眾需進行14天自主健康管理。陳時中也建議，國家交響樂團至歐洲的巡演「盡量延緩」，因目前德法西旅遊建議已升級，不適合到當地巡演，歐洲其他區域疫情也隨時有可能升溫，文化部與相關單位可以參考旅遊建議，由他們自行判斷。

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▲布萊特狄恩確診，接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供）



國家交響樂團配合指揮中心防疫措施，已經決定取消近期3/7《黃金號角手與朋友們》、3/8《迴聲華格納》、3/14《牧之神•森之靈》的3場表演，不過後續自4月19日起他們還有歐洲巡演7場，至少待上10天，將造訪荷蘭、英國、瑞士、法國共計4國7個城市，5月原定也要到日本東京巡演一場。

對此，NSO整銷推廣組組長王承禹受訪時回應，為了使所有演出、工作人員都能夠降低交通、行程風險，原定4月及5月舉行的歐洲、日本巡演已經決定暫緩，將另外擇期安排，他說，對樂團來說，很早就在做相關的應變，可能會有成本上的問題。

NSO指出，隨著疫情發展，樂團1月底就已經研擬可能有的暫緩措施，早在指揮中心以及文化部建議前，就準備要取消巡演，歐洲是受邀演出沒有退票問題，日本還在跟當地單位協調中。

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