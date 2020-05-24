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國家音樂廳「解封」有望全席開放！文化部長李永得：計劃邀陳時中看演出

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▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

▲領先全球！國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

台灣藝文活動停擺2個月，今（24）日在政府的防疫指引下領先全球，由國家音樂廳首先試辦音樂會演出，開啟第一「響」並於全球直播，現場有450名觀眾以間隔座、戴口罩方式參與。文化部長李永得也親臨現場，表示目前仍須有防疫意識，觀察2週將與指揮中心討論是否能「全席開放」售票，同時也計劃近期邀請陳時中指揮官親臨欣賞演出。

▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

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▲甫上任的文化部李永得部長親臨現場，依照防疫原則量額溫入場。（圖／國家兩廳院提供）

台灣傑出的防疫工作在國際間贏得掌聲，也在防疫指引下，國表藝3場館成為全球僅見保有運能的劇場。文化部發佈文化場館藝文活動開放辦理原則，展開「藝文新生活運動」後，國家兩廳院與NSO今（5/24）在國家音樂廳開啟全台第一「響」。

甫上任的文化部李永得部長親臨現場，表示「兩廳院與NSO今天的規劃的是全球直播，等於是向國內及國際上發出一個很重要的訊息，我們幾乎停了2個月的藝文表演，重新踏出重要的一步，台灣已經在疫情相對穩定的情況之下，我們逐步地要回復到正常的生活。」

▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

▲此場音樂會採試辦演出性質，由NSO音樂總監呂紹嘉領軍指揮。（圖／國家兩廳院提供）

此場音樂會由NSO音樂總監呂紹嘉領軍指揮，演出成功且撫慰人心，由於今晚採試辦演出性質，約450名會員觀眾進場聆聽，試辦場將做為未來演出更進一步「全面開放」的試金石。國家兩廳院藝術總監劉怡汝也表示，「希望在疫情回穩下，期待藝文團隊回到舞台，趕緊和觀眾在劇場重新相見。這次的試辦場讓我們演練了所有的細節，在接下來的演出中，希望讓觀眾安心的的走回劇場。」

▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

▲450人採間隔座欣賞，約試辦場將做為未來演出更進一步「全面開放」的試金石。（圖／國家兩廳院提供）

有藝文界認為，採取梅花座售票只能5成，對藝文團體幫助不大，而李永得回應，文化部希望朝向場館「全面開放」來努力，不過「防疫是目前最高的原則，一定要做到表演人員安全、觀眾安全，未來的路才會好走。」

李永得說明，「我們希望目前可以開始售票，但須具備防疫意識，比如間隔座等措施。觀察2週之後，會跟中央疫情指揮中心討論是否能全席開放售票。」當然全席開放可能有兩個條件，「第一，這2週觀察期間，試辦情形非常良好；第二，國際跟國內的疫情發展趨緩。我們非常能理解藝文團隊的期待，所以會盡最大的努力做這件事。」

▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

▲民眾接受測量額溫、消毒入場。（圖／國家兩廳院提供）

現場更有媒體提及，有無計劃邀請陳時中部長前來欣賞表演？李永得說，「他今天在墾丁，也許可能下禮拜看看，我們會持續邀。」

▲▼ 國家音樂廳睽違2個月首度「解封」舉辦音樂會，NSO國家交響樂團演出，450人採間隔座欣賞。（圖／國家兩廳院提供）

▲甫上任的文化部長李永得提到，目前希望開始售票，但須具備防疫意識，觀察2週之後會跟中央疫情指揮中心討論是否能「全席開放」售票。（圖／國家兩廳院提供）

快訊／台灣領先全球！國家音樂廳「解封」開門了　第一響500人進場

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