藝文活動鬆綁！國家音樂廳5/24開啟第一響　NSO超過百人觀眾室內演出

▲社交距離以來，首次國家級表演場館有超過百人室內演出。（圖／國家音樂廳，記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（22）日表示，中央流行疫情指揮中心已同意文化部提出「文化場館藝文活動開放辦理原則」，在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，5月24日由NSO國家交響樂團於國家音樂廳，舉行NSO沙發音樂廳《管絃織音》音樂會，這也是指揮中心公布社交距離以來，國家級表演場館首次有超過百人觀眾之室內現場演出，作為藝文振興的第一步。

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▲國家音樂廳將於5月24日舉辦音樂會，作為藝文活動振興的第一響。（圖／記者呂佳賢攝）

文化部說明，依據「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，規劃「分階段實施」方案。在事前準備方面，主辦單位仍須在規劃階段即依公眾集會指引進行風險評估並訂定防疫應變計畫、妥善規劃動線及演出、服務、工作人員健康管理；現場管理部分，採實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等安排；至於開放人數部分，只要在遵守相關原則之下，可不受室內100人、室外500人之限制。

5月24日晚上7點30分，NSO國家交響樂團將在國家音樂廳辦理「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」，由NSO與國家兩廳院、公共電視台三方聯手，音樂總監呂紹嘉領軍指揮，音樂會現場將有4、500名觀眾採實名制入場，「公視+」也將進行線上直播，文化部長李永得更將親臨現場。

▲文化部強調，方案實施在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，可提供更多人入場享受展覽或表演。（圖／記者呂佳賢攝）

文化部強調，方案實施在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，可提供更多人入場享受展覽或表演。現階段由國家級場館（含中央所屬機關構及行政法人之場館）先試行推動，後續將視試辦情形及疫情發展，逐步檢討更高人數規模、場館之藝文活動開放。

文化部也表示，過去100天以來，台灣社會在全體醫護人員及指揮中心的守護下，疫情相較世界其他各國穩定，相對成功的抗疫模式，不僅受到國人信任，也受到國際矚目。在疫情穩定控制的情形下，逐步恢復民生及產業的正常運作，提供各類型藝文活動，並重啟民眾近用文化藝術的信心，將是接下來政府會持續努力的工作。