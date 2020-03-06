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看音樂家在台上猛咳！NSO團員10天前「神預言」恐遭隔離竟成真

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▲▼國家音樂廳消毒 澳洲音樂家染疫來台演出 國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲澳洲音樂家染疫來台演出，國家音樂廳立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布，來台與國家交響樂團（NSO）合作演出的58歲澳洲籍音樂家確診新冠肺炎個案，引發軒然大波，除了相關人士必須隔離，目前該團體和相關單位也連夜清查並配合中央單位指示。而NSO一名團員10天前曾在臉書透露，該音樂家在台上對著指揮猛咳，更「神預言」此次疫情。

澳籍音樂家確診新冠肺炎，初步研判為境外感染，但來台與NSO合作期間，據悉在排練時「全程未戴口罩」、不停咳嗽，2月28日及3月1日演出期間還有入坐觀眾席，並與多名觀眾握手。文化部長鄭麗君已責成國表藝與NSO進行因應的處置，連夜清查他在排練、記者會、演出、在國家音樂廳裡的相關活動過程的接觸者來匡列，交給指揮中心判斷，屬於密切接觸者，依指揮中心指示相關必要防疫措施。目前已掌握21人需要隔離，包括「團員、工作人員、記者」。

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音樂家確診事件爆發後，一名NSO團員在臉書分享，當時看到音樂家「對著指揮猛咳」，還提及「希望這場音樂會的音樂家們和聽眾，不會變成下一波自主隔離名單。」沒想到3月5日晚間，中央流行疫情指揮中心公布該音樂家在台發病、確診新冠肺炎。

團員也感嘆，意識到藝術工作者面對傳染病時的高風險，舞台上的表演者在排練和演出時，「根本不可能戴上口罩防止飛沫噴濺」，例如音樂演奏常常需要管樂器或歌手的參與；而舞蹈和戲劇的表演工作者，更有大量的肢體接觸、汗水產生，因此藝術工作者「只能讓自己曝露在傳染病的危機當中」。

事實上在2月時，NSO就有不少樂團成員們擔憂，在密閉空間及無法戴口罩演出下，是否會成為疫情群聚感染的「破口」，引發該團內部一番防疫爭議，也期盼政府能正視表演藝術工作者的健康、工作權益。

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