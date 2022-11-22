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抄襲英國YouTuber被抓包！「尼克星拳擊」否認影片PO出秒下架

▲▼抄襲英國YouTuber被抓包！「尼克星拳擊」道歉影片PO出秒關。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

▲拳擊小潘踢爆「尼克星拳擊」抄襲英國奧運選手手Tony Jeffries的YouTube影片。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」被台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」踢爆抄襲英國奧運選手、退役職業拳手Tony Jeffries的影片。事後，尼克星拳擊PO出影片澄清沒有抄襲，卻馬上關閉影片，再次被拳擊小潘砲轟，連知名遊戲實況主Toyz也看不下去說，「不要偷換概念。」

拳擊小潘看不下去尊敬的拳擊手被抄襲心血，因此製作比對影片指控「尼克星拳擊」抄襲Tony Jeffries影片的主題、封面、教學內容、角度等，連Tony Jeffries本人都到影片下方聲援，感謝拳擊小潘製作影片揭露真相。

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事後，「尼克星拳擊」PO出澄清影片表示，「影片開始前，想請大家不要被風向帶著走，我在這邊可以直接說，拳擊的基礎站架、12直拳，10個教練有9個教的東西是一樣的，那這樣是抄襲嗎？要點就是這樣，是不是有人教了，我就不能再教了？」但他事後看風向不對，立刻將影片轉為私人。

▲▼抄襲英國YouTuber被抓包！「尼克星拳擊」道歉影片PO出秒關。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

▲「尼克星拳擊」否認抄襲，事後將澄清影片下架。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

Toyz看完影片表示，「尼克星拳擊」抄襲的內容是影片、拍攝的手法跟Tony Jeffries一模一樣，現在卻說是運動方式問題，質疑對方根本是「偷換概念」。

對此，拳擊小潘表示，他猜測「尼克星拳擊」被爆料後會有三種處理方式，第一是道歉並承認錯誤，以後不會再抄襲；第二為裝死等大家淡忘；第三為否認抄襲，「最低能的就是否認」，沒想到「尼克星拳擊」選擇了第三個，「我的天啊，死不悔改真的沒救了」。

網友看完紛紛留言，「撥亂反正，鏗鏘有力。支持智慧財產權和小潘的正義感」、「真的是大開眼界的回應方式」、「感謝小潘，已經退追尼克星了，然後我轉追Jeffries，反正我看得懂英文就直接看原版就好」、「之前還有看到他在網路上販售線上拳擊教學課程的方案，現在想想還真的有些誇張」。

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