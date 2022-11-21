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台灣YouTuber爆「影片全抄襲」關IG！英國本尊：作品被偷竊很難過

▲▼台灣18萬YouTuber爆「抄襲」關閉IG！英國本尊回應了。（圖／翻攝尼克星拳擊臉書）

▲YouTuber「尼克星拳擊」被爆抄襲英國職業拳擊手Tony Jeffries的多部影片。（圖／翻攝尼克星拳擊臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」踢爆，在YouTube上有18.3萬訂閱的「尼克星拳擊」抄襲英國奧運選手、退役職業拳手Tony Jeffries的影片，且除了標題之外，內容設計、台詞都照搬，讓拳擊小潘直言，「尼克星拳擊應該改名為尼克星翻譯社」。

拳擊小潘表示，Tony Jeffries曾在奧運上奪得81公斤量級的銅牌，2009年當職業拳手時為9勝0負1平手戰績，退役後當YouTuber拍攝拳擊知識相關影片。然而，「尼克星拳擊」將Tony Jeffries的非常多的影片直接翻譯照抄，透過頻道獲得千萬流量，甚至開班授課。

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拳擊小潘指出，他製作影片時覺得很像在玩連連看，因為「尼克星拳擊」幾乎所有影片都跟Tony Jeffries的相同，除了影片主題、封面、教學內容、角度相似之外，甚至連舉例人物都大同小異，且達到18萬訂閱後未走出自己的風格，最新影片還是在抄襲Tony Jeffries過去的影片。

▲▼台灣18萬YouTuber爆「抄襲」關閉IG！英國本尊回應了。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

▲▼拳擊小潘踢爆尼克星拳擊抄襲。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

▲▼台灣18萬YouTuber爆「抄襲」關閉IG！英國本尊回應了。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

拳擊小潘PO出Tony Jeffries的回信。Tony Jeffries表示，「非常感謝拳擊小潘，我真的很感謝。我剛看了尼克星拳擊的影片，很難過我的作品被偷竊抄襲。如果你有什麼方式可以幫忙阻止這個人把他的東西從YouTube上移除，我會非常感謝。我衷心祝願你的一切順利。事業也是」。

網友看完紛紛留言，「太誇張…尼克真是被拳擊耽誤的翻譯專業」、「這集很衝，踢爆抄襲者，難怪他的影片出的這麼快內容又豐富」、「之前很常看尼克星欸，覺得他拍得很好，節奏流暢，原來都是抄的...小潘這樣踢爆有點像格鬥實況」、「沒想到真的有人把事實公開了哈哈哈哈哈，順帶一提Tony 的頻道在教基礎上面真的花了很多功夫，很多影片都有分類條，還可以順便學英文」。

事後，Tony Jeffries也在該段影片下方留言，「謝謝你製做這個影片，非常好！盡管這傢伙的所作所為完全是胡扯，我很高興你這樣揭露！謝謝你，我非常努力地製做我所有的影片跟顯圖，花了很多很多時間，所以非常感謝」。據悉，「尼克星拳擊」的IG處於關閉狀態，事後雖然上傳一段解釋影片，但馬上轉為私人影片，無法觀看。

▼Tony Jeffries在拳擊小潘的影片下方留言。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

▲▼台灣18萬YouTuber爆「抄襲」關閉IG！英國本尊回應了。（圖／翻攝拳擊小潘YouTube）

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