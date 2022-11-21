能源費飆漲！英國家庭實施「在家無電」政策　只能戴頭燈做事

▲英國能源費飆漲，讓許多人吃不消。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

俄烏戰爭讓歐洲能源費用持續飆漲，英國一個家庭在看到能源開銷翻倍後，被迫改變生活習慣，開始實行「在家無電」政策，不僅使用蠟燭照亮家中，每個人更各自戴著頭燈做事，希望藉此可以省更多錢。

▲大家都盡可能地節省電費。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Metro》報導，53歲的查夫達爾（Chavdar Todorov）看到能源開銷達到每月320英鎊（約新台幣1萬1841元）後，決定與家人共同實行「在家無電」政策，用蠟燭照亮家中，並規定每周只開一次暖氣，鼓勵妻子和孩子穿上外套和毯子，還戴著頭燈做瑜伽、閱讀和洗碗等事情。

查夫達爾表示，這好像回到了18世紀，雖然不知道月底的能源帳單會是多少錢，但「我們正在盡一切努力」，而這些頭燈每個只需8.48英鎊（約新台幣314元）。

一家人已經慢慢習慣戴著頭燈做事，也減少了看電視的次數，切夫達妻子莫達（Moda）表示，「當我一個人在家時不會開暖氣，只穿上夾克」，不過因為附近發生了很多入室盜竊案，讓她覺得不那麼安全，雖然一切都很難，「但我們試著正面思考，比如點亮蠟燭讓它變得更加浪漫。」