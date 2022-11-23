菇工廠董座投身鄉民代表　劉永安催生公墓變身公園綠地

▲和睦農場負責人劉永安投身鄉民代表，爭取公墓變身綠地公園，打照長照樂齡新生活。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉和睦農場負責人劉永安，投身地方運動及長者照顧不遺餘力，任職台灣羽球協會副理事長及嘉義市羽球委員會主委的的他，加以擔任中埔鄉和睦社區兩任社區理事長經驗下，希望透過運動及長照資源導入，打造三和地區長者健康延續，目前菇工廠事業也已交棒二代，自己將全心投入長者照顧，讓當地長者家屬可以在外工作無後顧之憂。

▲劉永安向中央爭取前瞻經費打造公園。（圖／記者翁伊森攝）

劉永安表示，自己是三和地區土生土長的孩子，對於這片土地及長輩都有相當情感，當選鄉民代表後，更將推動區域內日照中心加速建設，讓社區照顧及長照關懷網可以讓長者及家屬安心。

▲菇工廠董座劉永安投身鄉民代表爭取公墓變身綠地公園，帶著社區民眾體驗新設施。（圖／記者翁伊森攝）

提到自己跟縣府及鄉公所爭取將中華路上的公墓區變身華麗綠地的14號公園，未來更將連結15號公園，搭配規劃日照中心16號公園，將近8公頃的用地除了前置期的遷葬及擲筊同意，也在施作後可以成為當地民眾休閒或是全家大小遊憩出遊，甚至茶餘飯後的好去處。

▲菇工廠董座劉永安(圖左)投身鄉民代表，老人會會長劉敬堂(圖左)及當地民眾成為助選團。（圖／記者翁伊森攝）

劉永安表示，三和地區連動公館科學園區，未來將有機會打造更多工作機會，也讓更多年輕人不用離鄉背井去到其他都市工作，進而可以照顧家裡長輩。