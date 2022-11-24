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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲深夜自曝非常焦慮：台北8年發展換不適任舵手就會停下

記者黃翊婷／綜合報導

選戰進入最後倒數階段，台北市長、民眾黨主席柯文哲昨日（23日）深夜在臉書PO文細數擔任台北市長8年來的成果，「我非常焦慮，因為台北不可重回過去」，他擔心如果換了不適任的舵手，台北的進步可能會就此停下。另外，從今日（24日）起，柯文哲將與台北市長候選人黃珊珊、民眾黨8名市議員候選人一起掃街拜票。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲柯文哲上周六（20日）曾為黃珊珊站台。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊，下同。）

柯文哲在臉書文章中提到，選戰進入最後倒數72小時，「我非常焦慮，因為台北不可重回過去」，這8年來，大家一起建設共容、共融、共榮的進步台北，從拆除忠孝西路公車專用道開始，接著是拆除忠孝橋引道、遷移國光客運轉運站、三井倉庫、整頓台北行旅廣場、市議會舊址設定地上權開發、台北雙子星C1/D1開發，努力很久才真正做到西區舊城復興。

柯文哲表示，接下來還有東區門戶計畫、2.2萬戶社會住宅、全面鋪設綠色人行道，希望能還給市民「行的尊嚴」，台北有最純淨的水質、清新的空氣、最乾淨的市場、最智慧化的校園、最健全的財政體質，台北是全台灣的指標、是國際級的宜居城市，「但這些進步，只要換了不適任的舵手，就可能停下腳步。」

柯文哲坦言，自今日起要力拚邁向光榮最重要的一段路程，他將與黃珊珊、8名市議員候選人展開車隊掃街，「台北要繼續向前，不容蹉跎等待」、「哪怕只是一個眼神、一個微笑、一次揮手，最後衝刺時刻，讓我們看見你！讓我們齊心同行」。

▼黃珊珊曾期許自己「要做體制內改革的那個人」。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

選戰倒數，最後不到72小時了。 我非常焦慮，因為台北不可重回過去。我想邀請所有認同進步價值的朋友、一同集氣，讓我們一起堅持改變持續發生。 八年來，我們一起建設共容、共融、共榮的進步臺北。從拆除忠孝西路公車專用道開始，再拆除忠孝橋引道、遷...

柯文哲發佈於 2022年11月23日 星期三

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