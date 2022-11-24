爆乳候選人15分鐘猛攻南投性侵案　網友聽完淚目：句句打進心裡

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田慎節15分鐘猛攻「南投性侵案」　網友聽完淚目：句句打進心裡

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，日前在政見發表上提及南投高中生涉嫌性侵同班女同學的案件，獲得大眾高度關注。她以翁奇楠命案為例，質疑為何開槍殺人可以講出凶手的名字，性侵卻不行，明明監察院報告認定南投縣政府在處理程序上有瑕疵，政府卻不准人民討論此事，是否算迫害言論自由，「3年過去了，請問這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

▲田慎節在政見發表會上提及2020年9月的南投性侵案。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

田慎節是全台名字最長的議員候選人，也因為外貌出眾受到許多討論，但她19日在政見發表會上的15分鐘談話，不僅讓許多網友改觀，大家也紛紛留言讚賞，「這是我有投票權以來，第一場完整看完的政見發表會」、「沒想到15分半的政見發表會我居然都沒有快轉，一字一句都看完了，因為句句都打進心坎裡」、「政見都很實際」、「終於有一個比較有建設性的候選人了」、「聽完有點難過」。

田慎節在政見發表會上，先是提及自己推崇公民不服從及惡法非法，接著話鋒一轉，直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，並用監察院的報告帶著大家一起回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

田慎節表示，在監察院的報告中，監察委員認為學校性平案件處理程序有瑕疵，南投縣政府社勞處第一時間沒有依照職權積極妥善處理，防止網路霸凌亂象的機制不足，兒少權法足資識別身分資訊是否適用於網路哏圖，也欠缺明確的依據，網友在事證不明之際即任意貼文指謫、謾罵，羞辱兒少當事人，再加上留言者呼應，形同網路霸凌及媒體公審，甚至有人在國外架設廣告（網紅小商人掛的），肆意泄露未成年的個資，但她想問問大家，「今天如果有一個未成年人到處強迫他人口交甚至性交，然後就逃逸無蹤，難道只因為他未成年，不能揭露個資，人民就不應該有知的權利嗎？」

▲▼南投性侵女同學案。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府警察局草屯分局）

▲南投性侵案的當事人父親是警察，曾透過警局發表道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府警察局草屯分局）

接著，田慎節以發生在2010年5月28日的翁奇楠命案為例，她提到，翁奇楠有綁架、強盜殺人等前科，假釋之後金盆洗手，卻遭到未成年少年廖國豪持槍射殺，「各位鄉親你看看，這個社會公平嗎？全台灣都知道，台中有個未成年少年叫廖國豪，開槍行凶，被法院判30年刑期確定，結果南投有高中生涉嫌性侵，但是名字不能講，這嚴重違反比例原則，難道青少年犯法，還要看他的家世背景、犯什麼罪，才能決定能不能講嗎？難道開槍殺人可以講，性侵不能講嗎？」

田慎節說，在監察委員的報告中，提到網友以各種改製或重製手法，像是藏頭詩、迷因圖等持續揶揄霸凌當事人，究竟是否構成「足以識別身分之資訊」，以及何謂網際網路負責人對行為人之行為不具「監督關係」之定義，衛福部應該給予統一的解釋，另外，行政機關有無向平台業者調閱使用者資料的權限，衛福部也應該明確規範，如果認定兒少權法之法源不足，建請參照兒少性剝削防制條例第8條規定修法，又未成年人依法所擁有身分資訊受保護權，並不因年滿18歲後即告消失，衛福部及通傳會宜公開呼籲，以免民眾誤解法令而觸法，「我想問大家，監察院應該算是國家機器了吧，當國家機器承認南投縣政府有瑕疵、有缺失，藏頭詩、哏圖、迷因圖法源不足，結果政府還不准人民討論，這樣算不算迫害言論自由？」

田慎節強調，在沒有明確的法律依據下，政府憑什麼對巴哈姆特論壇、PTT鄉民開罰，「我想告訴大家，自己的言論自由自己救。當口交惡徒成為事實，宣傳就是義務，田慎節這3個字不應該是佛地魔，或是You Know Who，3年前網路鄉民人人自危，害怕講田慎節會被國家機器罰6萬，3年過去了，請問這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲田慎節的全名有16個字。（資料照／記者翁伊森攝）

前國策顧問郝明義、大塊文化董事長郝明義昨日（23日）在臉書PO文分享田慎節的政見發表會影片，他表示，這段政見他聽了2遍，田慎節的全名有16個字，不僅解釋「顏色不分藍綠」對年輕世代的意義、「支持性專區」來分600億性產業產值的政見，還說出「田慎節」的典故，大家只要搜尋「南投、高中生、性侵」就知道是怎麼一回事，讓人看到她胸有大志、不怕被貼標籤、敢於不平而鳴，就算不派宣傳車、電話行銷，也不印廣告、設置旗幟或看板，依舊令人印象深刻。

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