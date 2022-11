高速公路驚見年輕女屍！她遭老爸槍殺「塞行李箱」　只因和他結婚

▲印度22歲女子阿育希慘遭父母槍殺、棄屍於高速公路上的手提箱內。(圖/翻攝自India Posts)

記者羅翊宬/綜合報導

即便如今已是21世紀,在印度若和來自不同種姓的另一伴結婚,恐招致殺身之禍!距離德里150公里遠的亞穆納高速公路上扔棄的一只手提箱內,赫見一名年僅22歲的女性屍體,胸部中了2槍,近日德里警方終於解開該名女子的被殺之謎,原因是她生前與不同種姓男子結婚,最後遭到反對的父母謀殺棄屍。

根據印媒《OpIndia》、《India Posts》,年僅22歲、五官清秀的女子阿育希(Ayushi Chaudhary)的屍體本月18日被發現扔在北方邦亞穆納高速公路上的紅色手提箱內,她的遺體佈滿彈痕,不僅胸部中了2槍、就連臉部都有傷痕,這起兇殺案引起印度國內軒然大波,警方2天後才終於得知遺體的身份,懷疑她的家人並未如實稟報她的行蹤。

警方不斷盤問阿育希的父親尼提什(Nitesh Yadav)、母親布拉賈巴拉(Brajbala),不過兩人的說法並不一致,最後他們才向警方認罪,坦言因為女兒阿育希未經他們的同意而離家出走、強行嫁給不同種姓的男人,最終才導致他們決定槍殺女兒,他們認為這是一種「榮譽謀殺」(honor killing)。

Published by BOOM LiveBy Nivedita Niranjankumar A photo of a woman wrapped in plastic and fit in a suitcase is being shared with a false communal claim that she was killed by a Muslim man. BOOM found that the victim was a Aayushi Chaudhary murdered byhttps://t.co/BOid01co4D pic.twitter.com/ZtALno9Avm