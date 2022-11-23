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社會 社會焦點 保障人權

放款男遭勒斃深山曝屍4天　板車司機「活結線圈」曝設局洗劫

▲▼林園殺人棄屍案。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男將債主約到停車場談判，竟預謀持線圈將人勒斃，棄屍在高雄茂林山區，一審依強盜殺人判20年有期徒刑。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者蔡怡萍／高雄報導

雲林一名從事信用放貸的蘇姓男子，去年12月15日南下高雄找林姓男子追討9萬元債務，反遭林男殺害棄屍在茂林山區，林男4天後向警方自首才讓案件曝光，但檢察官查出，林男是因為還不出欠款、又遭其他債主追債，才設局殺害蘇男，並搶走蘇身上共17萬8千元。高雄地院一審判決出爐，依照強盜殺人罪處有期徒刑20年，褫奪公權10年。

警方調查，蘇姓男子從事信用放貸業務，他2021年12月15日向家人說和女友吵架外出散心後，就失去聯繫，家屬報案發現蘇男是到高雄找客戶接洽案件，人卻在高雄市憑空消失，家屬非常緊張，所以在臉書發動協尋。

沒想到19日深夜，林姓男子（34歲）就到屏東刑大自首，說是殺了人，20日上午，林男帶著警方在高雄茂林區縣132線道6公里處山區，尋獲失蹤蘇男遺體。

▲▼林園殺人棄屍案。（圖／記者陳宏瑞攝）

林男向警方供稱，他先前因為手頭緊，向蘇男的地下錢莊借了9萬元，但實際只拿到6萬9000元，每期要還3000元，他當板車司機每天也只賺2、3000元，壓力很大，蘇逼債逼得緊，他邀蘇到案發地停車場見面談判。

林男表示，他原本要用朋友名義再向蘇男借3萬還債，但被蘇認為是騙局，蘇先打他耳光，並放話要叫人來，他急忙阻擋，並在混亂扭打中，剛好拿了在地上撿到的金屬線圈，不慎勒斃蘇男，隨後就用蘇男的黑色轎車，載到茂林山區棄屍。

但法官勘驗勒斃蘇男的線圈凶器，認為林男要在扭打過程中，一邊將金屬線圈以活結方式（即將金屬線一端之套環，套入另一端之套環）套至身材壯碩之蘇男頸部，實屬難事；假如撿到時線圈還沒打結，又怎在扭打之際完成「打活結」等精細動作，認為林男預知蘇會帶著現金赴約，預謀準備線圈將其勒斃，再搶走他身上的17萬8千元現金。

法官審酌量刑，林男因在事發4天後，即透過其胞兄與屏東縣刑警大隊小隊長表示「殺了人要自首」，且帶著員警前往棄屍地點找尋屍體、車輛、手機等，若非林男自首，勢必得動用更大量的資源與時日，才能在偏僻山區尋獲證物，認林男主動坦承犯案並前往派出所，有接受裁判之意，符合減刑。

高雄地院審結，認為林男前無犯罪紀錄，此次預謀犯案、犯後良心過意不去向警方自首，並當庭向被害家屬表示歉意，表示願盡力彌補，卻僅因財物就殺人，狡辯凶器在案發地才撿拾等，依強盜殺人罪處20年有期徒刑，又遺棄屍體罪處1年徒刑，應執行20年6月，褫奪公權10年，全案仍可上訴。

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