台南北區停四立體停車場年底開工　停車結合公共設施提升生活品質

▲台南市交通局闢建「北區成德里停四立體停車場」，停車場朝多目標使用設計，併建活動中心及公營托嬰中心等多元公共服務空間，提供周邊居民完善的公共設施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為紓解台南市停車問題並拓展公共設施服務空間，台南市政府配合前瞻基礎建設計畫，闢建「北區成德里停四立體停車場」，停車場朝多目標使用設計，併建活動中心及公營托嬰中心等多元公共服務空間，充分活化土地利用，提供周邊居民完善的公共設施，預計於今年底前可動工。

市長黃偉哲表示，鄭仔寮重劃區近年來住、商發展快速，周邊花園夜市及小北商圈等觀光熱點，人潮及車潮增加不在話下，加上「台南南山廣場」開幕在即，勢必將引入更多大量人口進駐，連帶使得周邊停車及相關公共設施服務需求增加，為提供民眾完善的公共設施，市府向中央爭取經費補助闢建立體停車場，總經費2.58億元，中央補助經費約0.81億元，本案透過立體多目標規劃，將土地利用最佳化，結合里活動中心及公營托嬰中心，讓停車場除了增加停車供給外，也提供民眾休閒交誼、舉辦活動的場所，以及嬰幼兒收托照護服務，滿足家長的托嬰照護需求。

交通局局長王銘德表示，北區成德里停四立體停車場基地位於育德二路陽光公園北側，鄰近花園夜市等熱門景點，因鄰近明星學區，周邊大型建案仍陸續進行開發中，預期在人口數逐漸成長的情況下，停車、交誼及托育需求也隨之增加，成德停四停車場為周邊500公尺範圍內唯一公共設施用地，為多方位滿足民眾公共設施服務需求，因此規劃將停車場立體化及多目標功能使用，立體停車場規劃地上4層，興建完成後，汽車停車位將從原有的101席提升為216席，並增設機車格33席，目前已完成基本設計作業，辦理建造執照申請作業程序中，預計2022年底動工，2024年6月完工。

交通局長王銘德指出，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊的停車需求，並提供民眾交誼、嬰幼兒托育等多元的服務空間，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。